Львів обладнав світлофори сонячними панелями — вони працюватимуть у блекаут

У Львові вперше розпочали встановлення систем безперебійного живлення із сонячними панелями на світлофорах. Ця технологія забезпечить автономну роботу під час відключень електроенергії, повідомили в міськраді.

Системи розробив спеціально для Львова португальський стартап C2C New Cap, а профінансував муніципалітет міста Кашкайш і фонд Schréder Together.

Перший із чотирьох отриманих блоків змонтували на перехресті вулиць Шевченка – Левандівської – Залізничної, де він забезпечує роботу двох світлофорних об’єктів.

У разі знеструмлення світлофори можуть функціонувати від 8 до 24 годин, а сонячні панелі гарантують автономну роботу вдень. Розробник підтвердив, що системи адаптовані до українських погодних умов, зокрема для роботи взимку.

Наразі у Львові вже працює 116 блоків резервного живлення, які покривають 152 зі 173 світлофорних об’єктів. Місто планує залучити ще 20 подібних систем. Додатково, корпуси нових систем перетворені на артоб’єкти з дитячими малюнками для популяризації безпеки дорожнього руху.

Фото: Роман Балук, ЛМР