У Львові оновлять пам'ятну таблицю українській режисерці Ларисі Шепітько

Дар'я Нагорна
У Львові встановлять нову пам’ятну таблицю видатній українській кінорежисерці Ларисі Шепітько. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Так він відреагував на дискусії, що виникли навколо демонтажу старої таблиці, яку зняли через згадану на ній Державну премію СРСР.

«На жаль, рішення щодо цієї таблиці ми неналежно прокомунікували, через що виникло багато дискусій, — пояснив Андрій Москаленко. — Хочу одразу уточнити: йдеться не про зняття, а про заміну таблиці. Ми ще не відновлювали фасад, оскільки плануємо встановити нову таблицю».

Фото: Олег Радик
Він наголосив, що міська влада не відмовляється від вшанування Лариси Шепітько, а лише прагне оновити таблицю. Демонтаж був спричинений тим, що на старому варіанті були згадані радянські нагороди та формулювання як головну заслугу, що не відповідає «сучасному баченню та історичній правді». Новий варіант матиме акценти на внесок режисерки в український кінематограф і її зв’язок зі Львовом.

Ініціатором демонтажу меморіальної таблички виступив активіст Олег Радик. «Я скрупульозно вивчив всі згадки і біографію Лариси Шепітько. Пробував дивитись кіно. Україною і Львовом там не пахло. Про таланти не сперечаюсь», — написав він.

Лариса Шепітько народилася у Бахмуті, навчалася у Львові, а згодом вивчала кінорежисуру під керівництвом Олександра Довженка. Вона продовжила традиції українського поетичного кіно та завжди підкреслювала свій зв’язок із Україною. Попри складні стосунки з радянською владою, її творчість була далекою від пропаганди — фільми Шепітько отримували міжнародне визнання, зокрема «Золотого ведмедя» Берлінського кінофестивалю.

Нова таблиця буде виконано у єдиному стилі з пам’ятними таблицями, які зараз розробляє Львівська міська рада за оновленим міським брендбуком, та встановлена на тому ж місці — на фасаді будинку № 8 на вул. П. Ковжуна.

Опубліковано: 07 жовтня 2025
