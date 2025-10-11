В Одесі відремонтують історичний корпус університету Ушинського

169
Ірина Маймур
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського в Одесі оголосив тендер на ремонт будівлі на вул. Старопортофранківській, 2/4, де нині розташований художньо-графічний факультет вишу.

Про це повідомляє Українська Служба Інформації з посиланням на портал Prozorro.

Очікувана вартість робіт становить майже 1,5 мільйона гривень.

Будівлю звели у 1890–1891 роках як денний дитячий притулок за проєктом одеського архітектора Юхима Дмитренка. Вона має статус пам’ятки культурної спадщини.

Згідно з тендерною документацією, підрядник має:

  • повністю перекрити дах 8-хвильовими азбоцементними листами
  • замінити вікна
  • відновити внутрішні стіни — шпаклювання та фарбування
  • влаштувати підвісні стелі.

Аукціон відбудеться 17 жовтня, а завершити ремонт планують до 23 грудня 2025 року.

Фото: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинськог

Опубліковано: 11 жовтня 2025
