В Одесі відремонтують історичний корпус університету Ушинського

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського в Одесі оголосив тендер на ремонт будівлі на вул. Старопортофранківській, 2/4, де нині розташований художньо-графічний факультет вишу.

Про це повідомляє Українська Служба Інформації з посиланням на портал Prozorro.

Очікувана вартість робіт становить майже 1,5 мільйона гривень.

Будівлю звели у 1890–1891 роках як денний дитячий притулок за проєктом одеського архітектора Юхима Дмитренка. Вона має статус пам’ятки культурної спадщини.

Згідно з тендерною документацією, підрядник має:

повністю перекрити дах 8-хвильовими азбоцементними листами

замінити вікна

відновити внутрішні стіни — шпаклювання та фарбування

влаштувати підвісні стелі.

Аукціон відбудеться 17 жовтня, а завершити ремонт планують до 23 грудня 2025 року.

Фото: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинськог