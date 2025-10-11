В Одесі відремонтують історичний корпус університету Ушинського
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського в Одесі оголосив тендер на ремонт будівлі на вул. Старопортофранківській, 2/4, де нині розташований художньо-графічний факультет вишу.
Про це повідомляє Українська Служба Інформації з посиланням на портал Prozorro.
Очікувана вартість робіт становить майже 1,5 мільйона гривень.
Будівлю звели у 1890–1891 роках як денний дитячий притулок за проєктом одеського архітектора Юхима Дмитренка. Вона має статус пам’ятки культурної спадщини.
Згідно з тендерною документацією, підрядник має:
- повністю перекрити дах 8-хвильовими азбоцементними листами
- замінити вікна
- відновити внутрішні стіни — шпаклювання та фарбування
- влаштувати підвісні стелі.
Аукціон відбудеться 17 жовтня, а завершити ремонт планують до 23 грудня 2025 року.
Фото: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинськог
Опубліковано: 11 жовтня 2025