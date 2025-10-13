У київському метро пропонують встановити табло зворотного відліку часу — петиція
На сайті Київради 13 жовтня зареєстровано петицію з пропозицією обладнати всі станції метрополітену електронними табло, що показують час до прибуття наступного поїзда.
Це має підвищити комфорт пасажирів і допомогти їм краще розраховувати час поїздки, зазначає автор звернення Андрій Машков.
Наразі у петиції менше 50 підписів, тоді як для її розгляду необхідно 6000 голосів. Збір підписів триватиме ще 59 днів.
Аналогічні петиції реєструвалися раніше, але більшість із них не набирали необхідної кількості голосів.
У 2019 році Київрада навіть ухвалила рішення про встановлення табло, однак проєкт так і не був реалізований повноцінно через фінансові та технічні складнощі.
Наразі більшість станцій Київського метрополітену обладнані інформаційними табло, проте вони показують час від моменту відправлення попереднього поїзда, а не зворотний відлік до прибуття наступного.