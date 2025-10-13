У київському метро пропонують встановити табло зворотного відліку часу — петиція

Артем Черничко
На сайті Київради 13 жовтня зареєстровано петицію з пропозицією обладнати всі станції метрополітену електронними табло, що показують час до прибуття наступного поїзда.

Це має підвищити комфорт пасажирів і допомогти їм краще розраховувати час поїздки, зазначає автор звернення Андрій Машков.

Наразі у петиції менше 50 підписів, тоді як для її розгляду необхідно 6000 голосів. Збір підписів триватиме ще 59 днів.

Фото: КП «Київський метрополітен»

Аналогічні петиції реєструвалися раніше, але більшість із них не набирали необхідної кількості голосів.

У 2019 році Київрада навіть ухвалила рішення про встановлення табло, однак проєкт так і не був реалізований повноцінно через фінансові та технічні складнощі.

Наразі більшість станцій Київського метрополітену обладнані інформаційними табло, проте вони показують час від моменту відправлення попереднього поїзда, а не зворотний відлік до прибуття наступного.

Опубліковано: 13 жовтня 2025
