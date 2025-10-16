Будинок у Києві, де працював гетьман Скоропадський, включили до переліку памʼяток

Департамент охорони культурної спадщини КМДА включив до переліку памʼяток Києва будинок у Печерському районі, де 1918 року перебував гетьман Української Держави Павло Скоропадський. Про це повідомила памʼяткоохоронна спільнота «Цегла».

Будинок на вул. Великій Васильківській, 21. Фото: Prymasal / Wikimedia Commons

«У будівлі на вул. Великій Васильківській, 21 на початку ХХ століття розміщувався готель "Петербург". Тут гетьман зустрічався з представниками Хліборобського союзу та іншими високоповажними гостями», — зазначають активісти.

Павло Скоропадський очолював Українську Державу з 29 квітня 1918 року до 14 грудня 1918 року. Його правління було періодом відносної стабільності та державного будівництва.