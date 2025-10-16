Будинок у Києві, де працював гетьман Скоропадський, включили до переліку памʼяток

384
Артем Черничко
share share

Департамент охорони культурної спадщини КМДА включив до переліку памʼяток Києва будинок у Печерському районі, де 1918 року перебував гетьман Української Держави Павло Скоропадський. Про це повідомила памʼяткоохоронна спільнота «Цегла».

Будинок на вул. Великій Васильківській, 21. Фото: Prymasal / Wikimedia Commons

«У будівлі на вул. Великій Васильківській, 21 на початку ХХ століття розміщувався готель "Петербург". Тут гетьман зустрічався з представниками Хліборобського союзу та іншими високоповажними гостями», — зазначають активісти.

Павло Скоропадський очолював Українську Державу з 29 квітня 1918 року до 14 грудня 1918 року. Його правління було періодом відносної стабільності та державного будівництва.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 16 жовтня 2025
share share
«Сьогодні я не бачу людини, яка б об’єднала ринок як він»: київські ресторатори — про Ігоря Сухомлина «Сьогодні я не бачу людини, яка б об’єднала ринок як він»: київські ресторатори — про Ігоря Сухомлина Київський зоопарк без черг і натовпу: названо найкращі дні для відвідування Київський зоопарк без черг і натовпу: названо найкращі дні для відвідування 5 закладів Ігоря Сухомлина, які перевернули гастросцену Києва 5 закладів Ігоря Сухомлина, які перевернули гастросцену Києва Сквер Трампа з'явиться у Чернігові Сквер Трампа з'явиться у Чернігові
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.