Будинок у Києві, де працював гетьман Скоропадський, включили до переліку памʼяток
Департамент охорони культурної спадщини КМДА включив до переліку памʼяток Києва будинок у Печерському районі, де 1918 року перебував гетьман Української Держави Павло Скоропадський. Про це повідомила памʼяткоохоронна спільнота «Цегла».
«У будівлі на вул. Великій Васильківській, 21 на початку ХХ століття розміщувався готель "Петербург". Тут гетьман зустрічався з представниками Хліборобського союзу та іншими високоповажними гостями», — зазначають активісти.
Павло Скоропадський очолював Українську Державу з 29 квітня 1918 року до 14 грудня 1918 року. Його правління було періодом відносної стабільності та державного будівництва.
Опубліковано: 16 жовтня 2025