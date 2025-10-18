Фасад театру Заньковецької у Львові відновлять за кошти від реклами на будівлі

У Львові готуються до реставрації фасаду Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

Будівля, зведена у 1836–1842 роках як міський театр Скарбека, є пам’яткою архітектури національного значення та перебуває в державній власності. Театр неодноразово готував проєктну документацію і звертався до державних органів щодо фінансування, але коштів для повного ремонту фасаду не було.

Аби розпочати відновлення, міська рада спільно з адміністрацією театру напрацювала тимчасовий механізм. Першим етапом стане встановлення риштувань за кошти місцевого підприємця. Далі планують розмістити на фасаді будівлі рекламні банери компанії «Київстар» строком на вісім місяців. 1,8 мільйона гривень, отримані від реклами, скерують на реставрацію фасаду. Замовником робіт виступатиме театр.

«Театр є державним, коштів на його відновлення завжди не вистачало, а фасад потребує негайного ремонту. Він перебуває в аварійному стані. Усі вільні кошти з міського бюджету ми спрямовуємо на підтримку ЗСУ та важливі програми, тому ухвалили тимчасовий механізм за участі приватного бізнесу. Усі кошти від реклами підуть на реставрацію фасаду», — пояснив керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко.

У компанії «Київстар» зазначили, що співпраця дасть змогу розпочати перший етап відновлення будівлі.

«Це приклад того, як бізнес може долучатися до збереження національних пам’яток та розвитку міста», — прокоментувала Юлія Завалішина, в. о. директора з корпоративних комунікацій.

Після завершення цього етапу міська рада розглядатиме можливість дозволів на рекламу для інших підприємств, а всі надходження скеровуватимуть на продовження реставрації до її завершення. Загалом на ремонт фасаду потрібно приблизно 8 мільйонів гривень.

Фото: Львівська міська рада