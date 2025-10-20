У центрі Києва виявили руйнування історичної будівлі за фасадною завісою

У центрі Києва виявлено руйнування історичної будівлі — двоповерхового будинку архітектора Олександра Шіле 1877 року. Це стало помітно після демонтажу будівельної завіси, що приховувала фасад, повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Мова про будівлю на вулиці Ярославів Вал, 10. «Власник приміщень, користуючись завісою, просто зніс фасад перших двох поверхів історичної будівлі та фактично розпочав нове будівництво», – написав Перов.

Ці роботи є порушенням, оскільки об'єкт розташований у буферній охоронній зоні Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — «Софія Київська», де нове будівництво суворо заборонене, наголошує активіст.

За його словами, повністю знищено всі внутрішні та зовнішні перекриття, оригінальна київська жовта цегла була замінена на газоблок та металеві сваї, а інтер'єри майже 150-літньої садиби повністю знищені.

Будинок має історичне значення. Його власницею свого часу була донька губернського секретаря А. Вишневська. З 1913 року тут розміщувався готель «Версаль», де у 1918 році перебував уряд Української Держави гетьмана Павла Скоропадського.