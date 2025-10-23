Будинок із Меркурієм у Львові стане артцентром — там триває виставка Олега Тістола

У Львові до 31 жовтня триває виставка «Тіні Імперіалу» Олега Тістола в історичній споруді, відомій як будинок із Меркурієм (вул. Січових Стрільців, 3). Після завершення виставки закинуту будівлю зачинять на ревіталізацію та перетворять на артцентр, повідомили у Mercury Art Center (MAC).

«Тіні Імперіалу» — це мистецька інтервенція, що досліджує історичні нашарування. Особливість проєкту в тому, що MAC відкрив будівлю «без прикрас», зберігши набутки всіх попередніх власників. Мистецтво Тістола, відповідно, є посередником між аудиторією та історією цієї пам’ятки.

Це наймасштабніша ретроспективна виставка художника, яка охоплює понад 300 творів у 90 кімнатах, розміщених на трьох поверхах і горищі.

«Після закінчення виставки, пам’ятку архітектури закриють для проведення комплексних наукових досліджень, — каже директорка MAC Лілія Михайлик. — Ми прагнемо зберегти історичний дух простору, одночасно відкриваючи його для сучасного мистецтва та нових ідей».

Будинок із Меркурієм зведений у 1887 році за проєктом архітектора Вінцента Равського. На фронтоні розміщено фігуру Меркурія авторства скульптора Леонардо Марконі. Колись там розміщувалася дирекція залізниці, а пізніше — готель «Імперіал».

MAC придбав частину нежитлових, закинутих приміщень у цій споруді (загальна площа близько 2 000 м²): частину — у 2023 році, іншу — цьогоріч на аукціоні.

Колекція MAC налічує понад 6 тисяч творів українських митців, зокрема Марії Примаченко, Олександра Богомазова, Давида Бурлюка та інших. Тимчасово артцентр працює на площі Міцкевича, 10, а після ревіталізації переїде в будинок із Меркурієм.

Фото: Mercury Art Center