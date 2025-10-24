Музей гетьманства у Києві пошкоджено вибухом «шахеда»

Внаслідок російської атаки із застосуванням безпілотників пошкоджень зазнали історичні об'єкти на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Це була перша настільки сильна атака по території заповідника, повідомив його керівник Роман Маленков.

«Росіяни хотіли знищити один із символів української державності — Музей гетьманства, — написав Маленков. — Будинок, в якому, можливо, мешкав ненависний московитам гетьман Іван Мазепа, встояв, хоча "шахед", напакований шрапнеллю, розірвався зовсім близько. Метрова воронка, поряд двигун від “мопеда”, посічені стіни, вибиті вікна».

Також вибуховою хвилею було пошкоджено ще одну пам'ятку XVIII століття — колишній будинок київського бургомістра Івана Киселівського, де до 2021 року в базувалася Подільська археологічна експедиція.

ДІАЗ «Стародавній Київ» — комплекс пам'яток історичного центру Києва, що охоплює північно-східний виступ Старокиївської гори, Старий Поділ та ряд окремих архітектурних об'єктів. Заповідник має статус комплексної пам'ятки містобудування, а його територія є землею історико-культурного призначення.

Музей гетьманства — державний культурно-освітній та науково-дослідний заклад історичного профілю, створений у 1993 році в Києві у відновленій на Подолі старовинній кам’яниці, відомій як «Дім Мазепи».

Фото: Роман Маленков

Опубліковано: 24 жовтня 2025
