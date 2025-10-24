Над історичним флігелем в центрі Києва хочуть звести надбудову

1444
Ірина Маймур
share share

У Києві на вулиці Рейтарській, 9, де розташований «Дворик із воронами», можуть звести дворівневу надбудову над історичною будівлею.

Йдеться про житловий флігель 1860-х років, пише активіст Дмитро Перов.

18 вересня 2025 року на Консультативній раді Департаменту охорони культурної спадщини КМДА розглядали облікову документацію на цей об’єкт. Згідно з матеріалами історичного дослідження, двоповерхова будівля є однією з найстаріших споруд вулиці Рейтарської та зберегла свою автентичність. Після розгляду матеріали відправили на доопрацювання, а будівля так і не отримала охоронного статусу.

Уже 5 жовтня у флігелі сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС. Упродовж наступного тижня власники провели дослідження, що засвідчили аварійність даху та внутрішніх конструкцій.

23 жовтня власник подав до департаменту проєкт «ремонту» з дворівневою надбудовою. Як зазначає Перов, директорка департаменту Марина Соловйова пояснила, що не може відхилити його, оскільки будинок офіційно не є пам’яткою. На питання, коли об’єкту можуть надати охоронний статус, голова Консультативної ради Сергій Груздо відповів: «Не знаю».

Проєкт надбудови вже направили до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для подальшого погодження.

Нагадаємо, торік Київрада передала земельну ділянку з двориком під забудову компанії, яку пов’язують із Вагіфом Алієвим.

Фото: ДСНС Києва; Дмитро Перов; Wilimedia Commons / Rasal Hague

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 24 жовтня 2025
share share
Київ запускає двоповерховий автобус, подарований Берліном Київ запускає двоповерховий автобус, подарований Берліном Джон Малкович став обличчям нової кампанії JW Anderson Джон Малкович став обличчям нової кампанії JW Anderson Вчені навчилися переробляти батареї з електромобілів на добрива для рослин Вчені навчилися переробляти батареї з електромобілів на добрива для рослин У Лондоні встановлять бронзову статую Бріджит Джонс У Лондоні встановлять бронзову статую Бріджит Джонс
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.