Над історичним флігелем в центрі Києва хочуть звести надбудову

У Києві на вулиці Рейтарській, 9, де розташований «Дворик із воронами», можуть звести дворівневу надбудову над історичною будівлею.

Йдеться про житловий флігель 1860-х років, пише активіст Дмитро Перов.

18 вересня 2025 року на Консультативній раді Департаменту охорони культурної спадщини КМДА розглядали облікову документацію на цей об’єкт. Згідно з матеріалами історичного дослідження, двоповерхова будівля є однією з найстаріших споруд вулиці Рейтарської та зберегла свою автентичність. Після розгляду матеріали відправили на доопрацювання, а будівля так і не отримала охоронного статусу.

Уже 5 жовтня у флігелі сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС. Упродовж наступного тижня власники провели дослідження, що засвідчили аварійність даху та внутрішніх конструкцій.

23 жовтня власник подав до департаменту проєкт «ремонту» з дворівневою надбудовою. Як зазначає Перов, директорка департаменту Марина Соловйова пояснила, що не може відхилити його, оскільки будинок офіційно не є пам’яткою. На питання, коли об’єкту можуть надати охоронний статус, голова Консультативної ради Сергій Груздо відповів: «Не знаю».

Проєкт надбудови вже направили до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для подальшого погодження.

Нагадаємо, торік Київрада передала земельну ділянку з двориком під забудову компанії, яку пов’язують із Вагіфом Алієвим.

