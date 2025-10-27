Найстарішу садибу Андріївського узвозу хочуть «осучаснити»

132
Артем Черничко
share share

Найстарішу будівлю на Андріївському узвозі, 13Б, яка має статус пам’ятки архітектури місцевого значення, планують перебудувати. Проєкт реставрації з реконструкцією вартістю 10 мільйонів гривень був представлений на розгляд Консультативної ради Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Нинішній вигляд садиби

«Олександр Гук бачить будівлю 1846 року осучасненою, — пише Перов. — ТОВ “Гук і партнери”, що розробляють проект архітектурних перетворень, планують прибрати деревʼяні ставні та різьблений декор з фасаду памʼятки. Крім того, змінити колір будинку».

Будинок пропонують перефарбувати у білий колір, щоб «нагадувати традиційну архітектуру українського села». Дах пропонують зробити зеленим, що, на думку авторів, наблизить садибу до палацової архітектури XVIII століття.

Презентація «осучасненої» будівлі

Новий орендар має намір демонтувати всі внутрішні перекриття та інтер’єри, створивши концепцію вільного планування — опен спейс.

Згідно з проєктом, від оригінальної будови першої половини XIX століття планується зберегти лише фасад та частину зовнішніх стін. Крім того, дах і частина оригінальної печі будуть замінені на нові, сучасні матеріали.

Вигляд садиби в минулому

Активіст наголошує, що подібні дії заборонені статтею 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини», яка захищає пам'ятки від неправомірної перебудови.

Будинок перебуває в комунальній власності, до минулого року там працювало кафе «Під липою». Він був визнаний КМДА непридатним до експлуатації та виставлений на аукціон, обов’язковою умовою якого було здійснення невідокремлених покращень на суму 10 мільйонів гривень.

Фото: Дмитро Перов

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 27 жовтня 2025
share share
Ще один кінець світу: як «Сірі бджоли» привнесли в зону АТО постапокаліптику Ще один кінець світу: як «Сірі бджоли» привнесли в зону АТО постапокаліптику Київський супермаркет зберіг історичну мозаїку в новому інтерʼєрі Київський супермаркет зберіг історичну мозаїку в новому інтерʼєрі У Києві бігун створив GPS-малюнок «Мова» до Дня української писемності У Києві бігун створив GPS-малюнок «Мова» до Дня української писемності Помер Бйорн Андресен — шведський актор, відомий як «найкрасивіший хлопчик у світі» Помер Бйорн Андресен — шведський актор, відомий як «найкрасивіший хлопчик у світі»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.