Найстарішу садибу Андріївського узвозу хочуть «осучаснити»

Найстарішу будівлю на Андріївському узвозі, 13Б, яка має статус пам’ятки архітектури місцевого значення, планують перебудувати. Проєкт реставрації з реконструкцією вартістю 10 мільйонів гривень був представлений на розгляд Консультативної ради Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Нинішній вигляд садиби

«Олександр Гук бачить будівлю 1846 року осучасненою, — пише Перов. — ТОВ “Гук і партнери”, що розробляють проект архітектурних перетворень, планують прибрати деревʼяні ставні та різьблений декор з фасаду памʼятки. Крім того, змінити колір будинку».

Будинок пропонують перефарбувати у білий колір, щоб «нагадувати традиційну архітектуру українського села». Дах пропонують зробити зеленим, що, на думку авторів, наблизить садибу до палацової архітектури XVIII століття.

Презентація «осучасненої» будівлі

Новий орендар має намір демонтувати всі внутрішні перекриття та інтер’єри, створивши концепцію вільного планування — опен спейс.

Згідно з проєктом, від оригінальної будови першої половини XIX століття планується зберегти лише фасад та частину зовнішніх стін. Крім того, дах і частина оригінальної печі будуть замінені на нові, сучасні матеріали.

Вигляд садиби в минулому

Активіст наголошує, що подібні дії заборонені статтею 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини», яка захищає пам'ятки від неправомірної перебудови.

Будинок перебуває в комунальній власності, до минулого року там працювало кафе «Під липою». Він був визнаний КМДА непридатним до експлуатації та виставлений на аукціон, обов’язковою умовою якого було здійснення невідокремлених покращень на суму 10 мільйонів гривень.

Фото: Дмитро Перов