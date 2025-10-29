У центрі Києва почали реставрацію історичної садиби XIX століття

У Києві починають реставрацію будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 51А — пам’ятки історії місцевого значення кінця XIX століття.

Нині в ній розміщується частина Департаменту територіального контролю міста Києва та Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва.

Робочий проєкт реставрації вже затверджено та отримано позитивну експертизу. Для старту робіт у міському бюджеті на 2025 рік заклали 5,5 мільйона гривень.

Основні етапи реставрації триватимуть у 2026–2028 роках. Загальна вартість проєкту — 119,8 мільйона гривень. Тендерна процедура стартувала 24 жовтня.

Садиба на вулиці Богдана Хмельницького, 51А відома з 1871 року. Спочатку вона належала священику Софійського собору, пізніше — графу Колонно-Чесновському, а з 1901 року її власником став Г. Міхельсон.

Нинішню будівлю звели у 1890-ті роки. Вона є складовою комплексу з трьох будинків (№51А та ще два флігелі №51Б, №51В), розташованих вздовж вулиці.

Пам’ятка розташована на червоній лінії забудови по Хмельницького, на ділянці значного падіння рельєфу в бік вулиці Олеся Гончара. Головний фасад будівлі оздоблено з використанням елементів стилів модерн і ренесанс.

У 1906–1908 роках тут діяла підпільна друкарня, а у 1906–1913 роках — Вищі жіночі курси, де навчалася українська письменниця Зінаїда Тулуб.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва; Wikimedia Commons / Prymasal