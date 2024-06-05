6 додатків, чатботів і карт, які допоможуть при відключеннях світла

Через обстріли інфраструктури та екстрені вимкнення електроенергії, українцям доводиться пристосовуватися до нових реалій життя. А завдяки спеціальним сервісам містяни можуть отримувати інформацію про можливі відключення світла.

У цьому матеріалі ми зібрали список найзручніших мобільних додатків, чатботів і інтерактивних онлайн-мап, які дозволять планувати свої дні при вимкненнях електроенергії.

Київ Цифровий

Дізнаватися про відключення світла в Києві можна також через застосунок “Київ Цифровий”.

У “Києві Цифровому” можна буде переглянути, до якої із шести груп належить ваша адреса, й отримувати спеціальне сповіщення, якщо за вашим місцеперебуванням плануватимуть відключення.

Також кристувачі додатка можуть налаштувати отримання сповіщення про відключення енергопостачання. Крім того, зручним є обрання часу, коли вас краще не турбувати.

Завантажити застосунок можна для Android та iOS .

Yasno

Група компаній з електропостачання Yasno створила чатбот у Telegram, в якому кияни можуть оперативно дізнатися про можливі відключення електроенергії. З його допомогою можна налаштувати сповіщення для майбутніх відключень.

Також на сайті компанії можна дізнатись, який саме тип відключень електроенергії був запроваджений у Києві.

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ЛУН місто

На сайті ЛУН місто міститься інтерактивна мапа України із закладами, які мають автономне живлення і працюють під час відключень світла.

Відтепер кожен українець може знайти на мапі різні заклади, в тому числі кав’ярні, коворкінги, заправки і аптеки, які зараз працюють.

Мапа доступна на сайті й у застосунку ( Android та iOS ). Зазначимо, що розробники постійно оновлюють карту, крім того, бізнеси мають можливість самостійно додавати свої заклади, якщо вони працюють.

"Світло"

Цей мобільний додаток створений для попередження користувачів про відключення електроенергії у їхньому місті. Можна обрати Вінницьку, Дніпропетровську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Тернопільську, Харківську, Чернігівську області та місто Київ для відстежування відключень світла.

Застосунок можна завантажити на iOS-гаджети та Android .

DeSvitlo

Мобільний додаток DeSvitlo корисний, наприклад, тим, хто працює в офісі чи коворкінгу під час відключення світла й бажає дізнатися, коли з’являється світло вдома.

Все, що потрібно зробити для налаштування програми — підключитися до свого Wi-Fi роутера і ввести деякі дані. Після цього ви зможете бачити, чи підключений роутер до мережі, а значить і чи є вдома світло. Достатньо лише підключення до інтернету на смартфоні.

DeSvitlo можна завантажити на Android та iOS .

Мережі онлайн

Мобільний додаток «Мережі онлайн» від ДТЕК надає можливість користувачам отримувати інформацію про планові й аварійні відключення та час відсутності електропостачання, а також самим повідомляти про аварійні відключення електроенергії.

Через нього можна також передавати покази лічильників й надсилати звернення. Є для смартфонів на базі Android і гаджетів з iOS .

Раніше ми писали, що серед українців учетверо збільшився попит на приватні будинки з генераторами.

Фото: YASNO, “Київ Цифровий”, William Hook/Unsplash