Українcькі айтівці створили застосунок “Світлобот”, який моніторить відключення світла
Українські розробники створили застосунок “Світлобот”, який моніторить відключення світла.
Про це пише dev.ua.
“Світлобот” розробили Senior Android Developer Андрій Буланов та iOS/Android/Flutter Developer Костянтин Медеденко.
Застосунок дає змогу отримувати сповіщення про наявність світла у вашій квартирі, ЖК чи офісі в режимі реального часу. Сервіс автоматично моніторить стан електроенергії і сповіщає про всі зміни.
Айтівці створили відеоінструкцію, як користуватися застосунком.
Завантажити сервіс можна в Google Play та App Store.
Раніше ми писали про 6 додатків, чатботів і карт, які допоможуть при відключеннях світла.
Фото: Unsplash/NordWood Themes
Опубліковано: 26 червня 2024