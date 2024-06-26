Українcькі айтівці створили застосунок “Світлобот”, який моніторить відключення світла

222
Ірина Маймур
share share

Українські розробники створили застосунок “Світлобот”, який моніторить відключення світла.

Про це пише dev.ua.

“Світлобот” розробили Senior Android Developer Андрій Буланов та iOS/Android/Flutter Developer Костянтин Медеденко.

Застосунок дає змогу отримувати сповіщення про наявність світла у вашій квартирі, ЖК чи офісі в режимі реального часу. Сервіс автоматично моніторить стан електроенергії і сповіщає про всі зміни.

Айтівці створили відеоінструкцію, як користуватися застосунком.

Завантажити сервіс можна в Google Play та App Store.

Раніше ми писали про 6 додатків, чатботів і карт, які допоможуть при відключеннях світла.

Фото: Unsplash/NordWood Themes

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 26 червня 2024
share share
Coursera та Happy Monday запускають безкоштовну програму навчання для українців: як долучитися Coursera та Happy Monday запускають безкоштовну програму навчання для українців: як долучитися Українка увійшла до списку найкращих фуд-фотографів світу Українка увійшла до списку найкращих фуд-фотографів світу У Києві запрацював оновлений вхід до станції метро “Оболонь”: фото У Києві запрацював оновлений вхід до станції метро “Оболонь”: фото У Львові запускають безкоштовну пересадку у громадському транспорті У Львові запускають безкоштовну пересадку у громадському транспорті
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.