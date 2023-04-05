Дивіться проєкт відбудови залізничного вокзалу в Тростянці, зруйнованого росіянами

Столичне архітектурне бюро ZOTOV&CO разом із BURØ розробили проєкт відновлення площі із залізничним та автомобільними вокзалами в Тростянці Сумської області, що були зруйновані росіянами під час окупації.

Архітектори пропонують створити інтегрований вокзал. Він об’єднає поїзди, автобуси, зручний під’їзд таксі та приватні авто, а також автобусну стоянку й парковку для приватного транспорту.

Згідно з проєктом, простір буде інклюзивним — без жодної сходинки. Зробити його таким було нелегко, адже наявний перепад рельєфу по площі сягає біля 7 метрів.

Фахівці бюро хочуть зробити навіси на залізничному пероні та автобусних зупинках.

Вони пропонують поєднати вокзал із сучасною площею, яка стане затишним місцем відпочинку із сквером з великими деревами та розвиненим сервісом. Обабіч площі хочуть встановити торгові павільйони та кафе.

Запропонований простір може стати першим в Україні прикладом співпраці “Укрзалізниці” з містом, упевнені в ZOTOV&CO.

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Фото: ZOTOV&CO