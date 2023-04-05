Суд наклав арешт на будівлю біля кінотеатру “Жовтень”, яка належить російському “росатому”

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Ірина Маймур
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Суд наклав арешт на будівлю навпроти кінотеатру “Жовтень”, що належала російській корпорації “росатом”.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

У Києві затримали та повідомили про підозру шахраям, які хотіли переоформити приміщення “росатома”, що підлягає націоналізації. Йдеться про будівлю навпроти кінотеатру “Жовтень” на вулиці Костянтинівській, 31.

Слідство встановило, що російський “росатом” через підконтрольну компанію володіє нежитловим приміщенням у Подільському районі столиці. Його площа понад 1000 кв. м, а вартість понад 100 млн грн.

Суд наклав арешт на будівлю та передав її в управління Агенції з розшуку та менеджменту активів. До того ж РНБО наклала на “росатом” санкції, зокрема й такі, як блокування активів.

Щоб майно не змогли націоналізувати, група осіб намагалась змінити право власності приміщення, використовуючи підроблені документи. Двох шахраїв, які до цього причетні, затримали та помістили під варту. Наразі встановлюють інших учасників злочину, заявили в прокуратурі.

Раніше ми писали, що суд арештував «Прем’єр Палац», «Славутич» і ще п’ять готелів групи VS Energy.

Фото: Офіс генпрокурора

Опубліковано: 05 квітня 2023
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