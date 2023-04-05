В історичному центрі Львова відреставрували металеву браму: фото

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Валерія Гуржий
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У Львова з’явилася ще одна відреставрована металева брама. Тепер вона прикрашає вхід до будинку на вулиці Хорватській, 3.

Відновили її в рамках міської програми співфінансування, яку координує Бюро спадщини.

Фахівці вирівняли деформовану конструкцію, встановили нову клямку, а також відновили засклення брами, яке частково було забите фанерою.

Також в рамках реставрації відновили місця, де було влаштовано кодовий замок, а також металеві елементи оздоби, які були втрачені. Фахівці відреставрували й автентичну табличку, що збереглася поруч із брамою.

“Загальна вартість реставраційних робіт – 71 903 грн. З цієї суми місто оплатило майже 50 000 грн, а іншу частину – мешканці, які раніше подали заявку на участь у програмі співфінансування”, – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Раніше ми писали, що у Львові на вулиці Ярослава Мудрого, 12, що неподалік Львівського цирку, відреставрували історичні двері.

Фото: Бюро спадщини

Опубліковано: 05 квітня 2023
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