В Україні хочуть зносити «хрущовки» та «панельки». Що пропонуватимуть мешканцям

В Україні планують знесення будинків, що належать до застарілого житлового фонду, йдеться про так звані хрущовки та аварійні панельні будинки.
Мешканців або тимчасово відселятимуть, або одразу дадуть квартиру в іншому будинку. Про це йдеться у законопроєкті №6458.
У пояснювальній записці йдеться про те, що в Україні є низка проблем із «застарілим» фондом, які потребують розв'язання.
У 2019 році в Україні налічувалося 30 380 багатоквартирних житлових будинків віднесених до застарілого житлового фонду, серед них 5 395 київських будинків. Такі будівлі є небезпечними та некомфортними для проживання.
Загалом ситуація із застарілим житловим фондом така:
Законопроєкт №6458 вже ухвалено Верховною Радою в першому читанні та зараз готується до другого.
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Фото: Інститут Урбаністики”