В Україні хочуть зносити «хрущовки» та «панельки». Що пропонуватимуть мешканцям

В Україні планують знесення будинків, що належать до застарілого житлового фонду, йдеться про так звані хрущовки та аварійні панельні будинки.

Мешканців або тимчасово відселятимуть, або одразу дадуть квартиру в іншому будинку. Про це йдеться у законопроєкті №6458.

У пояснювальній записці йдеться про те, що в Україні є низка проблем із «застарілим» фондом, які потребують розв'язання.

У 2019 році в Україні налічувалося 30 380 багатоквартирних житлових будинків віднесених до застарілого житлового фонду, серед них 5 395 київських будинків. Такі будівлі є небезпечними та некомфортними для проживання.

Загалом ситуація із застарілим житловим фондом така:

побудовані включно до 1919 року - 7 646 (58 визнано аварійними)

побудовані в період із 1920-1953 року - 9 693 (45 визнано аварійними)

збудовані у період з 1954-1969 року - 7 192 (40 визнані аварійними)

побудовані в період з 1970-1989 років - 5 364 (24 визнані аварійними)

збудовані в період з 1990-2010 рр. - 785

Остаточні рішення зносити чи реконструювати такі будинки будуть на місцях.

Що пропонують мешканцям

У разі отримання забудовником згоди на відселення до знесення будівлі мешканцям надаватимуть квартири в іншому багатоквартирному будинку або надається інша рівноцінна квартира в майбутньому будинку, а на час будівництва їх переселятимуть у тимчасове житло, пояснюють ініціатори законопроєкту.

Законопроєкт №6458 вже ухвалено Верховною Радою в першому читанні та зараз готується до другого.

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Фото: Інститут Урбаністики”