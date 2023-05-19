Два ветерани на протезах йдуть з Києва та Житомира назустріч, щоб зібрати гроші для київського госпіталю

Ветерани Сергій Храпко та Олександр Швецов йдуть з Києва та Житомира назустріч один одному, щоб зібрати гроші на гастроскоп для київського військово-медичного госпіталю.

Марафон стартував 14 травня. Бійці подолають пішки 120 кілометрів і мають зустрітися на трасі приблизно на половині відстані між містами.

За цей час вони хочуть зібрати 3,6 мільйона гривень. Станом на 19 травня вони назбирали 2,7 мільйона гривень.

Як зазначає «Громадське», Сергій втратив руку та ногу у 2015 році, коли служив у 30 механізованій бригаді. Військовий потрапив під мінометний обстріл біля села Луганське Бахмутського району Донеччини.

Олександр у 2014 році на околицях Луганська отримав наскрізне поранення лівої ноги, кінцівку не вдалося врятувати.

Ветерани познайомилися, коли лікувалися в Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь». Тепер вони збирають гроші на потреби цієї клініки.

Підтримати марафон «Із полум’я зродились» можна тут .

Раніше Олександр Швецов пройшов пішки від Одеси до Яремче, щоб зібрати кошти на два пікапи та мікроавтобус для українських захисників.