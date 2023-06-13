Переселенець із Луганська відкрив на Закарпатті млин, що виготовляє органічне борошно

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Ірина Маймур
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Переселенець із Луганська Артем Зуборєв відкрив на Закарпатті млин, де на кам’яних жорнах за автентичними технологіями виготовляють органічне цільнозернове борошно.

Піклярня, а саме так називають подібні млини, запрацювала в Нижньому Селищі, пише Varosh.

Із млинарством Артема познайомив француз Орест Дель Соль. Він декілька років тому переїхав до України і відкрив тут екоферму «Зелений гай».

«Цей млин у нас французький, сам по собі він електричний, але має кам’яні жорна, як у давні часи. Це дуже великий плюс, бо так ми отримуємо повністю органічну продукцію. Зерно не піддається жодному термічному чи хімічному впливу, так маємо продукцію найвищої поживної якості», — пояснює Артем.

Як зазначає Зуборєв, для млина використовують виключно органічне зерно від виробника. Готове борошно наразі купують пекарні у Львові та Хусті.

Спочатку Артем хотів виготовляти безглютенове борошно зі спельти, однак цей процес дуже затратний і досить складно знайти чисту спельту.

Найближчим часом підприємець хоче встановити піч і готувати з отриманого борошна випічку.

Фото: Артем Зуборєв

Опубліковано: 13 червня 2023
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