Переселенець із Луганська відкрив на Закарпатті млин, що виготовляє органічне борошно

Переселенець із Луганська Артем Зуборєв відкрив на Закарпатті млин, де на кам’яних жорнах за автентичними технологіями виготовляють органічне цільнозернове борошно.

Піклярня, а саме так називають подібні млини, запрацювала в Нижньому Селищі, пише Varosh.

Із млинарством Артема познайомив француз Орест Дель Соль. Він декілька років тому переїхав до України і відкрив тут екоферму «Зелений гай».

«Цей млин у нас французький, сам по собі він електричний, але має кам’яні жорна, як у давні часи. Це дуже великий плюс, бо так ми отримуємо повністю органічну продукцію. Зерно не піддається жодному термічному чи хімічному впливу, так маємо продукцію найвищої поживної якості», — пояснює Артем.

Як зазначає Зуборєв, для млина використовують виключно органічне зерно від виробника. Готове борошно наразі купують пекарні у Львові та Хусті.

Спочатку Артем хотів виготовляти безглютенове борошно зі спельти, однак цей процес дуже затратний і досить складно знайти чисту спельту.

Найближчим часом підприємець хоче встановити піч і готувати з отриманого борошна випічку.

Фото: Артем Зуборєв