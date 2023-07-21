Цьогоріч майже 70% нових іноземних бізнесів у Польщі відкрили українці

У Польщі за період повномасштабної війни в Україні зареєстрували 29 400 українських ФОПів. Цьогоріч українці вже відкрили близько 14 000 фірм, що становить 67 % від усіх нових іноземних бізнесів.

Про це повідомляє Польський економічний інститут (PIE).

До початку великої війни у Польщі реєстрували орієнтовно 200 українських індивідуальних підприємств на місяць. З початку 2023 року громадяни України відкривають понад 2000 нових українських бізнесів щомісяця.

Серед галузей переважають будівництво (23 %), інформація та зв’язок (18 %) та надання послуг (14 %). Щодо останніх, то 85 % українських підприємців надають перукарські та косметологічні послуги.

На українців припадає 67 % усіх нових індивідуальних підприємців і 10 % усіх фірм, створених у Польщі протягом першої половини 2023 року.

У PIE зазначають, що з початку 2022 року закрилися тільки 3 % створених українцями фірм.