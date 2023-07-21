Цьогоріч майже 70% нових іноземних бізнесів у Польщі відкрили українці

110
Ірина Маймур
share share

У Польщі за період повномасштабної війни в Україні зареєстрували 29 400 українських ФОПів. Цьогоріч українці вже відкрили близько 14 000 фірм, що становить 67 % від усіх нових іноземних бізнесів.

Про це повідомляє Польський економічний інститут (PIE).

До початку великої війни у Польщі реєстрували орієнтовно 200 українських індивідуальних підприємств на місяць. З початку 2023 року громадяни України відкривають понад 2000 нових українських бізнесів щомісяця.

Серед галузей переважають будівництво (23 %), інформація та зв’язок (18 %) та надання послуг (14 %). Щодо останніх, то 85 % українських підприємців надають перукарські та косметологічні послуги.

На українців припадає 67 % усіх нових індивідуальних підприємців і 10 % усіх фірм, створених у Польщі протягом першої половини 2023 року.

У PIE зазначають, що з початку 2022 року закрилися тільки 3 % створених українцями фірм.

Фото: Kaleidico/Unsplash

Опубліковано: 21 липня 2023
share share
Біля кінотеатру «Жовтень» висадили «живі стіни» з в'юнкого винограду Біля кінотеатру «Жовтень» висадили «живі стіни» з в'юнкого винограду Як підготуватися до зими і знизити енерговитрати Як підготуватися до зими і знизити енерговитрати У Telegram з’явилися Stories: як користуватися новою функцією У Telegram з’явилися Stories: як користуватися новою функцією Гурт Onuka випустив альбом, присвячений усім українцям Гурт Onuka випустив альбом, присвячений усім українцям Як приготувати справжню паелью вдома Як приготувати справжню паелью вдома На Київщині відбудували знищений росіянами притулок для тварин Best Friends На Київщині відбудували знищений росіянами притулок для тварин Best Friends На Оболоні за ініціативи мешканців створили майданчик для вигулу собак На Оболоні за ініціативи мешканців створили майданчик для вигулу собак Ryanair інвестує $3 мільярди у відновлення українського ринку авіаперевезень Ryanair інвестує $3 мільярди у відновлення українського ринку авіаперевезень
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.