У червні українці задонатили рекордну суму на ЗСУ

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Валерія Гуржий
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Незважаючи на те, що за перші шість місяців 2023 року кількість перерахувань на ЗСУ зменшилась на 22% у порівнянні з другим півріччям 2022-го. У червні 2023 було перераховану рекордну суму на ЗСУ.

Про це йдеться у Opendatabot.

Основну частину донатів за перше півріччя зібрала платформа United24 — 5,54 млрд гривень або 66% від загального обсягу. На рахунки фонду «Повернись живим» надійшло 1,81 млрд гривень (22%), а до фонду Сергія Притули — близько 1 млрд гривень (12%).

2,4 млрд гривень на оборону у червні— це абсолютний рекорд та майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. Попередній максимум — 2,24 млрд гривень — було зібрано цією платформою в липні 2022 року. При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 разів перевищили показники періоду січня-травня поточного року — тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд гривень на місяць.

Схожа ситуація і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори «Повернись живим» — 0,34 млрд гривень проти «середньомісячних» 0,29 млрд гривень у січні-травні поточного року.

Що стосується фонду Притули, то зростання склало аж 37% — у червні українці задонатили 0,22 млрд гривень, тоді як протягом попередніх п’яти місяців, у середньому, на рахунки заходило 0,16 млрд гривень.

Фото: Міноборони

Опубліковано: 22 липня 2023
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