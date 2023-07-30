Українка встановила абсолютний рекорд з фрідайвінгу

Українська спортсменка Катерина Садурська встановила новий абсолютний світовий рекорд з фрідайвінгу. Вона успішно занурилася на глибину 76 м.

Про це повідомили організатори турніру Vertical Blue 2023.

Зазначається, що це досягнення є безпрецедентним для жодної спортсменки в цій дисципліні. Важливо зазначити, що CNF (пірнання з постійною вагою без ласт) широко вважається найскладнішою дисципліною фрідайвінгу, оскільки дайвер спускається та піднімається вертикально, використовуючи лише власну м’язову силу без допомоги ласт чи будь-яких інших рухових пристроїв.

Фото: Vertical Blue 2023