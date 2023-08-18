Чи можуть видавати повістки на пляжах та блокпостах

Повістки чоловікам можуть вручати на пляжах, адже вони є громадськими місцями. Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк у коментарі “Суспільному”.
"Вручення повісток допускається в будь-яких місцях. Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там (на пляжах – ред.) також", — пояснила вона.
Полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко також додав, що повістки можуть вручати на блокпостах. Проте уточнив, що військовослужбовець не має права зупиняти транспортний засіб.
"Зупинити транспортний засіб дозволено органам Національної поліції, якщо є на те відповідна причина", - сказав Гуренко.
Фото: PreZeDent TV