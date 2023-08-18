Чи можуть видавати повістки на пляжах та блокпостах

Повістки чоловікам можуть вручати на пляжах, адже вони є громадськими місцями. Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк у коментарі “Суспільному”.

"Вручення повісток допускається в будь-яких місцях. Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там (на пляжах – ред.) також", — пояснила вона.

Полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко також додав , що повістки можуть вручати на блокпостах. Проте уточнив, що військовослужбовець не має права зупиняти транспортний засіб.

"Зупинити транспортний засіб дозволено органам Національної поліції, якщо є на те відповідна причина", - сказав Гуренко.