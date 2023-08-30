В Україні почали судити водіїв електросамокатів за порушення ПДР

В Україні почали притягувати до суду водіїв електросамокатів за порушення правил дорожнього руху, повідомляє Опендатабот .

За даними Опендатаботу, з 2018 року кількість справ проти самокатників сягнула 80.

Найчастіше порушники отримували обвинувальні вироки за травмування пішоходів. За останні чотири роки мінімум четверо кермувальників електросамокатів були притягнуті до карної відповідальності. В усіх випадках винуватців аварій покарали штрафами або позбавленням волі до 2 років з «умовним» терміном.

У квітні 2022 року неповнолітній вінничанин на орендованому самокаті збив жінку, яка переходила велосипедну доріжку і тротуар. За тілесні ушкодження середньої тяжкості винуватцю присудили 1 рік умовно, відшкодування лікування потерпілої (близько 108 тис. гривень) та штраф за моральну шкоду (50 тис. гривень).

Хоча здебільшого ДТП за участі водіїв самокатів кваліфікуються як адміністративні порушення.

Найчастіше самокатників притягають до відповідальності за порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів та іншого майна (ст. 124 КУпАП). Цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.

Наприклад, суд визнав винною неповнолітню киянку, яка у квітні 2023 року на орендованому самокаті разом з подругою здійснила наїзд на автомобіль BMW, що стояв на пішохідному переході.

Нагадаємо, що змінами до Закону України «Про автомобільний транспорт» користувачів електросамокатів, моноколес та інших видів транспорту з електродвигунами офіційно визнали водіями, прирівняли їх до інших учасників дорожнього руху та зобов’язали дотримуватися ПДР.

Тож з весни 2023 року «самокатники» повинні рухатися якомога правіше проїзної частини, користуватися світловідбивальними елементами та пасивними засобами безпеки (шоломами) тощо. Їм заборонено їздити тротуарами та пішохідними доріжками.