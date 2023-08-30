В Україні почали судити водіїв електросамокатів за порушення ПДР

58
Марія Іващук
share share

В Україні почали притягувати до суду водіїв електросамокатів за порушення правил дорожнього руху, повідомляє Опендатабот.

За даними Опендатаботу, з 2018 року кількість справ проти самокатників сягнула 80.

Найчастіше порушники отримували обвинувальні вироки за травмування пішоходів. За останні чотири роки мінімум четверо кермувальників електросамокатів були притягнуті до карної відповідальності. В усіх випадках винуватців аварій покарали штрафами або позбавленням волі до 2 років з «умовним» терміном.

У квітні 2022 року неповнолітній вінничанин на орендованому самокаті збив жінку, яка переходила велосипедну доріжку і тротуар. За тілесні ушкодження середньої тяжкості винуватцю присудили 1 рік умовно, відшкодування лікування потерпілої (близько 108 тис. гривень) та штраф за моральну шкоду (50 тис. гривень).

Хоча здебільшого ДТП за участі водіїв самокатів кваліфікуються як адміністративні порушення.

Найчастіше самокатників притягають до відповідальності за порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів та іншого майна (ст. 124 КУпАП). Цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.

Наприклад, суд визнав винною неповнолітню киянку, яка у квітні 2023 року на орендованому самокаті разом з подругою здійснила наїзд на автомобіль BMW, що стояв на пішохідному переході.

Нагадаємо, що змінами до Закону України «Про автомобільний транспорт» користувачів електросамокатів, моноколес та інших видів транспорту з електродвигунами офіційно визнали водіями, прирівняли їх до інших учасників дорожнього руху та зобов’язали дотримуватися ПДР.

Тож з весни 2023 року «самокатники» повинні рухатися якомога правіше проїзної частини, користуватися світловідбивальними елементами та пасивними засобами безпеки (шоломами) тощо. Їм заборонено їздити тротуарами та пішохідними доріжками.

Фото: Yiting He

Опубліковано: 30 серпня 2023
електросамокати
share share
На Дарницькій площі відкрили ресторан Nodo із безлімітними коктейлями На Дарницькій площі відкрили ресторан Nodo із безлімітними коктейлями Харківські школярі навчатимуться в метро Харківські школярі навчатимуться в метро З вересня кафе й ресторани Києва працюватимуть на годину довше З вересня кафе й ресторани Києва працюватимуть на годину довше Як допомогти домашнім тваринам пережити спеку Як допомогти домашнім тваринам пережити спеку У Дарницькому районі облаштували укриття з автоматичним відкриттям дверей від Ajax У Дарницькому районі облаштували укриття з автоматичним відкриттям дверей від Ajax Проєкт I Am You Are запустив онлайн-платформу для продажу українських брендів у США Проєкт I Am You Are запустив онлайн-платформу для продажу українських брендів у США Понад третина українців підтримує одностатеві шлюби — опитування Понад третина українців підтримує одностатеві шлюби — опитування На Позняках запрацював четвертий стритфуд «Центр шаурми» від маріупольців На Позняках запрацював четвертий стритфуд «Центр шаурми» від маріупольців
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.