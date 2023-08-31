Українську акторку Риту Бурковську номінували на європейську премію Septimius Awards

Українку Риту Бурковську номінували на премію Septimius Awards у категорії «Найкраща європейська акторка».

Про це повідомили в ДержКіно України.

Акторка зіграла головну роль у стрічці «Бачення метелика (Butterfly vision)» режисера-дебютанта Максима Наконечного. Фільм розповідає про аеророзвідницю з позивним «Метелик», яка повертається з полону. Удома її чекають рідні, друзі, побратими та коханий.

Septimius Awards — це престижна церемонія вручення нагород з акцентом на відкриття та підтримку нових незалежних талантів, сприяння візіонерських фільмів та об’єднання всіх аспектів кіно та розповідання історій, включно з художніми та документальними фільмами, анімацією, телесеріалами та сценаріями.

Церемонія нагородження Septimius Awards відбудеться в Амстердамі з 25 до 26 вересня 2023 року.

Фото: кадр із фільму «Бачення метелика»