П’ятеро ветеранів на протезах підкорили Говерлу й зібрали 6 млн грн для побратимів

Пʼятеро протезованих ветеранів зійшли на Говерлу та зібрали 6 млн гривень для побратимів із 30 ОМБр, 95 ОДШБр, 1 танкової в/ч 1815, Луганського та Краматорського прикордонних загонів.

Про це повідомив один з учасників походу Олександр Швецов.

Крім нього, на Говерлу вирушили Євген Смага, Олексій Бурлаков, Анатолій Кірда та Денис Шеренговський. Вони зазнали тяжких поранень, обороняючи Харківщину, Чернігівщину, Луганщину та Донеччину.

З кожним зібраним мільйоном ветерани скидали по кілограму додаткової ваги (пакетів із піском), які несли у своїх наплічниках.

На жаль, під час сходження в одного з маратонців зламався протез. Анатолію Кірді довелося спуститись, однак четверо інших ветеранів продовжили похід, подолали понад 30 км і дісталися Говерли.

Наразі збір для 30 ОМБр, 95 ОДШБр, 1 танкової в/ч 1815, Луганського та Краматорського прикордонних загонів усе ще триває. Допомогти ветеранам у досягненні фінальної точки збору в 10 мільйонів гривень можна за посиланням.

Фото: Олександр Швецов