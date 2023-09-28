Головну героїню стрічки "Бачення метелика" визнали найкращою європейською акторкою

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Валерія Гуржий
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Українська акторка Ріта Бурковська - головна героїня стрічки "Бачення метелика" отримала престижну нагороду на церемонії SeptimiusAwards у Нідерландах.

Про це повідомили у Держкіно.

Вона перемогла у категорії «Найкраща європейська акторка». Церемонія нагородження відбулася 26 вересня 2023 року в Амстердамі.

Фільм розповідає про аеророзвідницю з позивним «Метелик», яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Але нове життя приносить і нові виклики.

Це дебютна повнометражна робота режисера Максима Наконечного. Сценарій фільму він написав спільно з письменницею та режисеркою Іриною Цілик («Земля блакитна, ніби апельсин», «Я і Фелікс»).

Septimius Awards — це престижна церемонія нагородження, яка приділяє особливу увагу виявленню та заохоченню нових незалежних талантів, підтримці фантастичних фільмів і об’єднанню всіх елементів кіновиробництва та оповідання, включаючи художню літературу, науководокументальну літературу, анімацію, телесеріали та сценарії.

Фото: Держкіно

Опубліковано: 28 вересня 2023
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