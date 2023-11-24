У Луцьку показали старовинне укриття, яке використовується за призначенням з 14 століття: фото

У Луцьку є укриття, яке використовується за своїм прямим призначення з 14 століття.

Про це повідомив заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

Наразі укриття перебуває на балансі коледжу в «Окольному замку» і повністю відповідає усім сучасним нормам. Розширити площу укриття та провести ремонтно-реставраційні роботи дозволило співфінансування місцевого органу самоврядування та Програмі транскордонного співробітництва.

Всього витрачено майже 2,3 млн євро на всі роботи в історичній памʼятці.

Під час повітряної тривоги люди фактично перебувають у підземному музеї. В інший час тут проводяться екскурсії для всіх охочих.

"Це найстаріша захисна споруда цивільного захисту в Україні з тих, де я був і які бачив. Шкода, що наше сьогодення змушує використовувати історичні памʼятки у якості укриттів, а не просто вивчати й досліджувати історію", - написав він.

Фото: Тимур Ткаченко