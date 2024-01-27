Зазнав стресу: кіт Степан захворів після масованого удару по Харкову

Знаменитий блогер кіт Степан з Харкова захворів після масованого ракетного удару по місту 23 січня. Кіт злякався гучних вибухів, і на тлі стресу почав погано почуватися.

Про це повідомляється на його сторінці в соцмережах.

На особистій сторінці в Instagram, на яку підписано 1,4 млн. користувачів з усього світу, блогер показав фото з лікарні, куди щодня їздить на уколи. Решту лікування кіт отримує вдома.

«Трохи захворів. Після жахливого обстрілу Харкова 23 січня, на стресі, я почав погано почуватися. Зараз все начебто добре, я під професійним наглядом найкращих лікарів. Їжджу з мамою щодня до лікарні. Сьогодні зробили 3 уколи, ще й вдома приймаю ліки», — написано на сторінці кота Степана.

Хазяйка кота, яка пише від його імені, подякувала всім небайдужим за те, що турбуються про здоров’я Степана. Користувачі мережі залишили безліч теплих слів на адресу кота та з побажаннями якнайшвидшого одужання.

Раніше ми писали, що кіт Степан опинився на обкладинці Times Monaco .

Фото: Instagram кота Степана