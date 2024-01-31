Найбільший художній музей Фінляндії визнав Іллю Рєпіна українським художником

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Наталія Габрух
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Найбільший художній музей Фінляндії «Атенеум» у підписі під іменем художника Іллі Рєпіна змінив національність з росіянина на українця.

Про це повідомляє місцеве видання Suomen Kuvalehti.

Виставку робіт Іллі Рєпіна у 2021 році провів музей «Атенеум» разом із російською Третьяковською галереєю. В описі до виставки зазначалося, що художник народився на території сучасної України, проте був представлений як росіянин. У 2024 році музей відреагував на звернення активістів і змінив громадянство Рєпіна. Це рішення зайняло у фінського музею понад два роки з моменту перших запитів.

Нарешті назвати Рєпіна українцем у музеї наважилися, коли готували виставку «Питання часу», до якої ввійшла одна з робіт художника, розповів куратор «Атенеуму» Тімо Гууско. Вона відкрилася в музеї після його реновації у 2022–2023 роках.

Важливо зауважити, що Росія привласнила собі українського художника Іллю Рєпіна. Офіційно, митець був родом із Чугуєва Харківської області.

Раніше музей Metropolitan у Нью-Йорку визнав Айвазовського і Рєпіна українськими художниками, а міський музей Амстердама визнав Казимира Малевича українським художником.

Фото: Suomen Kuvalehti, з відкритих джерел

Хотіли б, щоб більше музеїв у світі визнали українських художників?
Опубліковано: 31 січня 2024
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