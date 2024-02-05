Майлі Сайрус та Біллі Айліш: дивіться, хто став переможцями "Ґреммі-2024"

У Львові облаштують парк з озером площею понад 3 га

На Венеційському бієнале Україна представить павільйон "Плетіння сіток": у ньому буде 4 проєкти

Біля НСК «Олімпійський» запрацював паб BeerGen

“Зараз народжується новий Харків”: Хто і навіщо будує центр сучасної культури у місті під обстрілами

На Євробаченні-2024 від України виступатимуть Jerry Heil та alyona alyona

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Вікна на місці мозаїк: у Києві школа планує знищити культурну спадщину