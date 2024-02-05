Майлі Сайрус та Біллі Айліш: дивіться, хто став переможцями "Ґреммі-2024"

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Валерія Гуржий
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У Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія вручення музичної премії "Ґреммі-2024".

Цьогорічними переможцями стали:

  • Пісня року — “What Was I Made For?” Біллі Айліш, яка стала частиною саундтреку до фільму “Барбі”;
  • Альбом року — “Midnights” співачки Taylor Swift;
  • Запис року та Накраще сольне поп-виконання — “Flowers” Майлі Сайрус. Співачка отримала свою першу "Ґреммі", хоча раніше була номінована вісім разів, але жодного разу не перемагала.
  • Найкращий новий артист або музичний колектив — Victoria Monét;
  • Найкраща R&B-пісня - Співачка SZA з композицією "Snooze";

  • Найкращий альтернативний альбом — “The Record” від Boygenius;

  • Найкращий рок-альбом — “This Is Why” гурту Paramore;

  • Найкращий реп-альбом — “Killer Mike” виконавці Michael;
  • Найкраща реп-пісня — “Scientists & Engineers” від Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane;

  • Найкраща рок-пісня — “Not Strong Enough” Жульєн Бейкер, Фібі Бріджерс та Люсі Дакус;

  • Найкращий альбом, що є саундтреком до фільму, телебачення або іншого візуального подання — саундтрек до фільму “Барбі” “Barbie: The Album”.

  • Найкраще поп-виконання дуетом або групою — "Ghost in the Machine" від дуету SZA та Фібі Бріджерс;

  • Найкраще музичне відео — “Iʼm Only Sleeping” гурту The Beatles;

Фото: grammy.com

А вам подобаються пісні переможців?
Опубліковано: 05 лютого 2024
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