7 українських стартапів, які запустили під час повномасштабного вторгнення

Попри війну підприємці в Україні створюють нові робочі місця, залучають інвестиції і навіть виходять на європейський ринок.

БЖ розповідає про 7 українських стартапів, які з’явились під час повномасштабного вторгнення.

Застосунок-тренер зі стрільби Drill

Drill – це український military-tech стартап, який допомагає навчатися та розвивати навички стрільби.

До розробки Drill залучили військових, спортсменів та представників охоронних організацій. Усі вправи розробили на основі їхнього досвіду у реальних бойових діях із застосуванням зброї та у стрілецьких спортивних змаганнях.

Наразі в застосунку є два безоплатні основні курси з віртуальними тренуваннями на пістолеті та карабіні (АР15/АК74): "Сухий базовий карабін" та "Сухий базовий пістолет" (сухий – означає без патронів або з навчальними, – ред. БЖ).

Також користувачам доступні 20 уроків різного рівня складності на поводження зі зброєю.

Завантажити застосунок можна за посиланнями: Google Play та App Store .

Трекер психічного стану Anima

Anima – це український нейротехнологічний стартап, який визначає стан психіки через вебкамеру.

Для того, щоб перевірити свій психічний стан, користувачам пропонують пройти тест на онлайн-платформі Anima , під час якого програма через камеру відстежує рухи їхніх очей, аналізує їх за допомогою математичних моделей і визначає, який у людини рівень тривожності або депресії.

Для проходження нейропсихологічного тесту потрібні ноутбук із камерою, інтернет та Google Chrome. Окрім того, разом із персоналізованим результатом Anima надає рекомендації, як подолати такі стани та покращити психічне здоровʼя.

Для військових платформа безкоштовна. Для всіх інших пропонують декілька тарифних планів: 134 грн/місяць або 804 грн на рік. Також можна придбати пакет з 12 тестувань за 486 грн.

Мобільний застосунок Restyle

Торік український стартап Reface випустив застосунок Restyle, який за допомогою штучного інтелекту стилізує фото та відео користувачів.

У застосунку представлено понад 70 варіантів стилізації. Перевагою Restyle є те, що у згенерованих штучним інтелектом стилізованих відео зберігається композиція, освітлення та рухи персонажів.

Як вважають розробники, Restyle стане у пригоді бізнесам для виробництва візуального контенту для соцмереж.

Завантажити додаток можна за посиланням .

Бізнес-месенджер Cusbo

Cusbo — це бізнес-месенджер, що об'єднує всі канали зв’язку в одному інтерфейсі. Стартап допомагає службам підтримки й продажів компаній пришвидшити та спростити роботу із взаємодії з їхніми клієнтами.

На платформі можна об'єднати всі чати компанії на сайті й у соцмережах, а також працювати зі згадками та коментарями до постів.

Окрім того, віртуальний AI оператор допомагає клієнтам визначитись з потребами і обирати товари. Також, він розподіляє чати по операторах виходячи з тематики звернення і підключає оператора в разі необхідності.

Туристичний стартап Flat Planet

Flat Planet – це туристичний застосунок з екскурсіями по всьому світу. Додаток дозволяє користувачам віртуально подорожувати за допомогою аудіоекскурсій, що прив’язані до геокоординат.

Застосунок доступний багатьма мовами, зокрема українською. Наразі у Flat Planet доступні екскурсії у понад 80 міст Європи та США.

Розробники планують зробити застосунок платформою, де кожен зможе публікувати контент самостійно й заробляти. Створити свій власний тур користувачі можуть у розділі "Профіль" у додатку.

Flat Planet доступний для завантаження в App Store та Play Market .

Маркетплейс Swapp

Swapp – це український маркетплейс для продажу особистих речей. Його створили, аби користувачі легко та швидко могли купувати та продавати вживаний одяг.

На платформі поєднали функціонал звичайних маркетплейсів та деякі елементи соцмереж. Продавці можуть вказати всю інформацію про речі: бренд, колір, стан, країну виготовлення, опис, вартість та наявність сертифіката екологічності.

Особливістю платформи є те, що користувачі можуть знаходити людей із подібним стилем та габаритами тіла, і таким чином знаходити "свої" речі.

Застосунок можна завантажити за посиланням.

IT-пасіка AmoHive

IT-пасіка – це оснащені сонячними панелями та сенсорами вулики, якими бджоляр може керувати зі свого смартфона. Проєкт розробили українські та польські фахівці.

Першу у світі IT-пасіку відкрили на Київщині поблизу селища міського типу Гребінки. Розробники обладнали вулики сенсорами, які передають інформацію про стан вулика всередині і ззовні.

Через застосунок у телефоні можна перевірити температуру у вулику, вологу, вагу в реальному часі та кількість назбираного меду. Також є функція GPS-навігатора.