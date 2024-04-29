Українка підкорила рекорд Гіннеса у бігу з візочком на 10 км

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Наталія Габрух
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У польському містечку Старі Бабиці, українка та мама двох дітей Христина Богомягкова підкорила рекорд Гіннеса у бігу з візочком на 10 км.

Про це пише “Жорстка атлетика”.

Христина пробігла 10 км за 37:26. Це на 1 хвилину та 58 секунд краще за попереднє досягнення.

На змаганнях була сертифікована траса та відеофіксація часу. Наразі потрібно 16 тижнів на підтвердження рекорду.

Христина Богомягкова — майстер спорту зі спортивного орієнтування. Також вона має титул “Мама Року-2017”.

Фото: Ногибоги

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Опубліковано: 29 квітня 2024
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