Українка підкорила рекорд Гіннеса у бігу з візочком на 10 км
У польському містечку Старі Бабиці, українка та мама двох дітей Христина Богомягкова підкорила рекорд Гіннеса у бігу з візочком на 10 км.
Про це пише “Жорстка атлетика”.
Христина пробігла 10 км за 37:26. Це на 1 хвилину та 58 секунд краще за попереднє досягнення.
На змаганнях була сертифікована траса та відеофіксація часу. Наразі потрібно 16 тижнів на підтвердження рекорду.
Христина Богомягкова — майстер спорту зі спортивного орієнтування. Також вона має титул “Мама Року-2017”.
Фото: Ногибоги
Опубліковано: 29 квітня 2024
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