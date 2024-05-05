Мешканці пошкодженої багатоповерхівки у Гостомелі відновили фасад і добилися капітального ремонту

Житловий комплекс “Покровський” у Гостомелі серйозно постраждав під час обстрілів російськими військами. У нього були прямі влучання, горіли кілька верхніх поверхів. До грудня 2022 року мешканці своїми силами відновили фасад і добилися, щоб держава взялася за капітальний ремонт.

Про це пише Ukraїner.

Спершу тодішній очільник Гостомельської військової адміністрації Тарас Думенко сконтактував місцевих мешканців із рятувальниками, які допомогли демонтувати частину фасаду, що звисала й могла впасти будь-якої миті. Військова адміністрація також допомогла оцінити технічний стан будівлі.

За словами місцевої мешканки, за понад 700 тис. грн вдалося відновити фасад будинку з боку стадіону. Для цього згуртувалися близько 40 % мешканців будинку. Благодійних коштів майже не залучили.

У 2023 році держава провела тендер на капітальний ремонт будинку, у жовтні розпочалися внутрішні роботи, але згодом заморозилися, адже за них узялася компанія сім’ї Гринкевичів, яких підозрюють у шахрайстві.

2024 року проведуть повторний тендер, розроблять новий проєкт з урахуванням уже зробленого й відбудова продовжиться, зокрема ремонтуватимуть балкони й міжповерхове перекриття.

Станом на початок 2024 року в будинок повернулася більшість мешканців.

Фото: Ukraїner