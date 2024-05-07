Український художник оформив вітрини бренду Hermés у Японії

Вітрини всесвітньо відомого бренду Hermés оформив український художник Володимир Манжос.

Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив Володимир Манжос.

“Після 14 місяців спільної роботи з командою Hermès цей проект нарешті втілився в життя! Вітрини зараз виставлені в новому магазині Hermès в аеропорту Кансай в Осаці, Японія”, — написав Володимир Манжос.

За його словами, історія за цими вікнами розповідає про аспекти подвійності — світло і темрява, день і ніч. Вікно, орієнтоване на південь, присвячене дню і світлу; а північне вікно — ночі.

Фото: Володимир Манжос