Український художник оформив вітрини бренду Hermés у Японії
Вітрини всесвітньо відомого бренду Hermés оформив український художник Володимир Манжос.
Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив Володимир Манжос.
“Після 14 місяців спільної роботи з командою Hermès цей проект нарешті втілився в життя! Вітрини зараз виставлені в новому магазині Hermès в аеропорту Кансай в Осаці, Японія”, — написав Володимир Манжос.
За його словами, історія за цими вікнами розповідає про аспекти подвійності — світло і темрява, день і ніч. Вікно, орієнтоване на південь, присвячене дню і світлу; а північне вікно — ночі.
Фото: Володимир Манжос
Опубліковано: 07 травня 2024
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