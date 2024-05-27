Активісти створюють вуличні меблі з використаних матеріалів й запрошують киян долучатися

Київські активісти створюють вуличні меблі з використаних і перероблених матеріалів. Вони запрошують долучитися до цього всіх охочих.

Про це повідомляють на сторінці проєкту DIY Київ.

Першу таку лавку створили зі шматка деревʼяної палети. Його покрили захисним матеріалом, пофарбували і встановили на Подолі.

“Тепер людям третього віку чи будь-яким іншим людям, що потребують регулярного перепочинку, буде де спинитись. А для нас це витрати в 30 гривень (на маркер) та декілька годин чудово проведеного часу. Абсолютна win-win ситуація”, — пишуть у DIY Київ.

Більшість необхідних матеріалів для створення меблів передав КЦ “Спаська”, іншу частину засновники проєкту DIY Київ знайшли вдома. Таким чином вдалось наблизитись до нульових витрат та покупок.

Щоб долучитися до проєкту потрібно додатися до чату DIY Київ . Також можна віддати непотрібну деревину, захист для неї, фарбу тощо.

Фото: DIY Київ