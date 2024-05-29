4 українські ілюстратори потрапили у лонгліст премії World Illustration Awards

4 українські ілюстратори увійшли до довгого списку престижної премії для ілюстраторів World Illustration Awards 2024.

Про це пише Читомо з посиланням на Британську асоціацію ілюстраторів.

Журі відібрали роботи Маші Фої, Сергія Майдукова, Олесі Секереш і Марі Кінович, а саме:

ілюстрації Маші Фої "Adobe Creative Residency site" у категорії Advertising;

дві роботи від Сергія Майдукова в категорії Book Covers. Це обкладинки для книжки "Російський колоніалізм" та англомовного видання Іллі Пономаренка I Will Show You How It Was: The Story of Wartime Kyiv;

обкладинка Марі Кінович “Our. Common.” для однойменної книжки Тані Касьян у категорії Book Covers;

ілюстрації Олесі Секереш до книжки Василя Карп’юка “Чудернацька карпатська історія” у категорії Children’s Publishing.

Також відзначили роботи Свєти Дорошевої Realms of Imagination. Це мисткиня українського походження, яка нині проживає в Ізраїлі.

Премію World Illustration Awards заснувала Британська асоціація ілюстраторів. Вони проводять конкурс з 1976 року і нагороджують митців, які працюють з ілюстраціями та дизайном книжок.

Фото: World Illustration Awards