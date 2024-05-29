4 українські ілюстратори потрапили у лонгліст премії World Illustration Awards
4 українські ілюстратори увійшли до довгого списку престижної премії для ілюстраторів World Illustration Awards 2024.
Про це пише Читомо з посиланням на Британську асоціацію ілюстраторів.
Журі відібрали роботи Маші Фої, Сергія Майдукова, Олесі Секереш і Марі Кінович, а саме:
- ілюстрації Маші Фої "Adobe Creative Residency site" у категорії Advertising;
- дві роботи від Сергія Майдукова в категорії Book Covers. Це обкладинки для книжки "Російський колоніалізм" та англомовного видання Іллі Пономаренка I Will Show You How It Was: The Story of Wartime Kyiv;
- обкладинка Марі Кінович “Our. Common.” для однойменної книжки Тані Касьян у категорії Book Covers;
- ілюстрації Олесі Секереш до книжки Василя Карп’юка “Чудернацька карпатська історія” у категорії Children’s Publishing.
Також відзначили роботи Свєти Дорошевої Realms of Imagination. Це мисткиня українського походження, яка нині проживає в Ізраїлі.
Премію World Illustration Awards заснувала Британська асоціація ілюстраторів. Вони проводять конкурс з 1976 року і нагороджують митців, які працюють з ілюстраціями та дизайном книжок.
Фото: World Illustration Awards
Опубліковано: 29 травня 2024
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