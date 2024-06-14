Anna October і ЦУМ створили колекцію одягу, присвячену Києву

Українська дизайнерка Anna October й ЦУМ створили колекцію одягу, присвячену Києву.

До колекції увійшли шість суконь та дві пари рукавичок. Їх вручну оздобили бісером — декоративні елементи відсилають до символів, які асоціюються з Києвом: каштани з жетонів метрополітену, а липа та квіти з кремової верхівки “Київського” торта.

”Мій любовний лист до Києва. Ми зробили лімітовану колекцію суконь для побачень на Хрещатику, прогулянок у ботанічному саду – усі вишиті вручну бісером у нашому ательє”, – говорить дизайнерка.

Сукні спеціально готували до сезону випускних.

Колекцію можна придбати на 3-му поверсі ЦУМу та на його сайті.

Раніше ми писали, що Ukrainian Fashion Week відбудеться у Києві вперше за два роки.

Фото: Anna October