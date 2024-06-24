Леді Гага виступила на концерті у Лас-Вегасі в сукні від українського бренду

Американська співачка Леді Гага обрала сукню від українського бренду SANTA для виступу на своєму джаз-шоу La Vie En Rose у Лас-Вегасі.

Про це повідомляє Ukrainian Fashion Week в соцмережах.

“Креативній команді ательє вдалося створити кастомну сукню всього за 4 дні – це результат плідної співпраці зі стилістом співачки Томом Іребаутом”, — зазначають Ukrainian Fashion Week.

Сукню пошили із матового шовкового сатину ніжно-рожевого кольору. Один рукав виробу був довгим, а інший — ледь закривав плече. Майже усі краї плаття були прикрашені об'ємним пір'ям.

“Одна і неповторна Леді Гага у сукні SANTA, пошита на замовлення на виступ у Лас-Вегасі. Цей ексклюзивний виріб було розроблено спеціально для Леді Гаги в ніжно-рожевому кольорі з фарбованим страусиним пір'ям та ручною вишивкою”, — прокоментував бренд.

Фото: santa.brands