Українка увійшла до списку найкращих фуд-фотографів світу
Українка Вікторія Кондисенко увійшла до списку найкращих фуд-фотографів світу. Її світлина перемогла в номінації MPB Award for Innovation найбільшого конкурсу фуд-фотографії Pink Lady 2024.
Фото має назву “Осінній коктейль з гарбузовим соком та кленовим сиропом”.
Головну нагороду конкурсу отримала робота китайського автора Zhonghua Yang під назвою “Дімсами з пастою з червоної квасолі”.
Журі Pink Lady Food Photographer of the Year обирають переможців в 36 категоріях. Цього року на конкурс надіслали десятки тисяч робіт із понад 65 країн.
Фото: Viktoria Kondysenko,Ukraine/Pink Lady/ Food Photographer of the Year
Опубліковано: 26 червня 2024
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