Українка увійшла до списку найкращих фуд-фотографів світу

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Ірина Маймур
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Українка Вікторія Кондисенко увійшла до списку найкращих фуд-фотографів світу. Її світлина перемогла в номінації MPB Award for Innovation найбільшого конкурсу фуд-фотографії Pink Lady 2024.

Фото має назву “Осінній коктейль з гарбузовим соком та кленовим сиропом”.

Головну нагороду конкурсу отримала робота китайського автора Zhonghua Yang під назвою “Дімсами з пастою з червоної квасолі”.

Журі Pink Lady Food Photographer of the Year обирають переможців в 36 категоріях. Цього року на конкурс надіслали десятки тисяч робіт із понад 65 країн.

Фото: Viktoria Kondysenko,Ukraine/Pink Lady/ Food Photographer of the Year

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Опубліковано: 26 червня 2024
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