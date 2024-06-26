Українка увійшла до списку найкращих фуд-фотографів світу

Українка Вікторія Кондисенко увійшла до списку найкращих фуд-фотографів світу. Її світлина перемогла в номінації MPB Award for Innovation найбільшого конкурсу фуд-фотографії Pink Lady 2024.

Фото має назву “Осінній коктейль з гарбузовим соком та кленовим сиропом”.

Головну нагороду конкурсу отримала робота китайського автора Zhonghua Yang під назвою “Дімсами з пастою з червоної квасолі”.

Журі Pink Lady Food Photographer of the Year обирають переможців в 36 категоріях. Цього року на конкурс надіслали десятки тисяч робіт із понад 65 країн.