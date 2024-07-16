Євген Клопотенко випустив книгу англійською мовою з рецептами української кухні

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Наталія Габрух
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Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко випустив книгу The Authentic Ukrainian Kitchen англійською мовою.

Про це йдеться на офіційному сайті Євгена Клопотенка.

У книзі зібрано різноманітні рецепти української кухні з усіх куточків країни. Читачі матимуть можливість ознайомитись з декількома способами приготування борщу, дізнатися, як зробити пампушки та ароматні булочки з часником, а також як приготувати вареники, картопляні млинці на сковороді, різні солодкі та солоні страви на сніданок, горіховий торт та багато іншого.

“Ці рецепти – результат багаторічних досліджень регіональної української кулінарії. Без нашарувань пропаганди, колективізації та інших шкідливих радянських впливів, які змінили траєкторію розвитку нашої традиції”, – коментує Євген Клопотенко.

Наразі книгу можна придбати в одного з ритейлерів США за 40 доларів і за 26 фунтів стерлінгів у одного з ритейлерів Великої Британії.

Фото: Євген Клопотенко

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Опубліковано: 16 липня 2024
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