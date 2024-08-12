Як фермер з Харківщини відновлює господарство після окупації та збирає мільйони переглядів на YouTube

Ферма Андрія Новікова, що на Харківщині, пережила російську окупацію і збирає сотні тисяч переглядів на YouTube — канал Андрія, в якому він в режимі реаліті-шоу транслює власне життя з поросятами, курчатами та качками, налічує майже півмільйона підписників.

Розповідаємо, як дитяче захоплення допомогло Андрію збудувати бізнес, пережити окупацію, відновити роботу ферми в умовах повномасштабної війни і стати найпопулярнішим в Україні блогером на тему сільського господарства.

З чого все почалося

Андрій Новіков — успішний фермер і автор найбільшого в Україні сільськогосподарського YouTube-каналу

Андрій Новіков народився на Харківщині, свійськими тваринами опікувався змалку. В шкільні роки навіть купив поросят — витратив на них на кишенькові гроші, які заробив здачею металолому.

"Поки мої ровесники збирали метал, щоб на виручені кошти купити собі цукерок, ми зі старшим братом купили поросят, за якими я доглядав. От тоді, мабуть, я і зрозумів, що це справа мого життя", — каже Андрій.

Дитяче захоплення переросло в професійну освіту ветеринара, яку Андрій здобув у Харківській державній зооветеринарній академії. Отримані знання він одразу ж застосовував на практиці, утримуючи господарство. У 2017 році почав дивитися відео на сільськогосподарську тематику в YouTube і вирішив також знімати контент про ферму.

"Я тоді подумав: чим я гірший за цих людей? Я ж маю ветеринарну освіту, я теж можу знімати ролики і вони можуть бути комусь корисними”, — каже Андрій.

Перші місяці було страшно говорити з телефоном, я був скутий, не хотів багато говорити, бо боявся сказати щось зайве. Міг 15 хвилин перезнімати ролик на дві хвилини.

Олії у вогонь додавали друзі та знайомі, які не вірили в те, що в нього може щось вийти з відео-контентом: усі сміялися та казали, що "з цього толку не буде, хто тебе буде дивитися".

Проте Андрій ризикнув і не прогадав. Напередодні великої війни він став володарем срібної кнопки YouTube, перетнувши позначку 100 тисяч підписників.

Після 24 лютого

Сьогодні YouTube-канал Андрія налічує майже півмільйона підписників

Російські війська окупували село Морозівка, в якому проживав Андрій з родиною, одразу ж після початку повномасштабного вторгнення. В перші дні Андрій відмовлявся від евакуації, оскільки переживав за худобу. Майже місяць він, його старший син і дружина, яка тоді була вагітна другою дитиною, ночували в погребі. Та коли в дружина трапилася загроза викидня, наважився покинути рідне село.

Частину тварин і птахів Андрій роздав. У сараях на той момент він мав пів тисячі качок і курей. Їх він разом зі свинями він віддавав усім сусідам у селі.

"Ходив і просив забрати безплатно. Бо до повномасштабної війни я розводив птахів на продаж, і в мене було птиці на все подвір’я. Я боявся, що вони просто загинуть від голоду, тому краще було віддавати так", — каже фермер.

Коли ми виїжджали, було приблизно 30-35 дорослих свиней, а коли повернулися — залишилося всього четверо.

У рідне село Андрія повернувся наприкінці 2022 року після того, як Харківщину звільнили від окупантів. Табличку, яку блогер отримав від YouTube за 100 тисяч підписників, вкрали росіяни. Проте після звільнення села йому вдалося відшукати її — трохи пом’яту та обгорілу. Хоча цілком ймовірно, що скоро він отримає нову кнопку YouTube — на черзі золота відзнака, яку видають каналам, що досягли 1 мільйона підписників. Зараз канал Андрія налічує понад 460 тисяч підписників.

Та найбільше Андрій зрадів не табличці, а тому, що вижила Пепа — свинка, яка стала справжньої зіркою його YouTube-каналу. Відео з Пепою "залетіли" в тренди, коли вона народила другий виводок поросят, після чого понад місяць зовсім нічого не їла. Виявилося, що Пепа має чимало прихильників з усього світу, які дуже за неї хвилювалися та писали безліч коментарів на її підтримку.

Відновлення господарства

Разом із Пепою в окупації вижили ще кілька свиней — це дозволило відновити поголів’я. Також Андрій відновлює поголів’я свійських птахів — розводить курей, перепілок, качок і гусей. У птахів збирає яйця на продаж, в його асортименті є яйця різного розміру та кольору.

Андрій власноруч опікується птахами і тваринами, а також продовжує вести блог, щодня публікуючи по 2-3 відео на YouTube. За словами Андрія, саме блог допомагає йому заробляти. По-перше, працює монетизація з перегляду відео, по-друге, через блог він продає продукцію з власної ферми.

"Рекламую все у блозі. Блог великий, один із найбільших в Україні. Яйця, м’ясо, курей, качок — все це я відправляю поштою по всій Україні. З продажами у мене ніколи проблем не було, в мене завжди черга. Сьогодні роблю анонс у відео, а вже завтра весь товар заброньовано", — каже фермер.

Окрім тварин у своєму блозі Андрій Новіков також висвітлює тему саду й городу, показує як вирощує фрукти й овочі, як обробляє землю та захищає її від шкідників.

Андрій особисто опікується тваринами на фермі

"Блог — це вже частина мого життя. Відео виходять щодня і не бачу себе без цього. Думаю, що я роблю корисний контент, адже я з власного досвіду розповідаю, чим годувати тварин, які вакцини робити, чим поїти, які препарати давати", — каже фермер.

За його словами, всі кошти, які вдається заробити з блогу та продажу худоби, він вкладає в поля, які також власноруч обробляє.

"Тому що кому, як не нам, фермерам, відновлювати нашу землю? Хочеться відновити той обсяг, який у нас був до повномасштабної війни", — каже Андрій.

Ми створили цей матеріал як учасник Мережі "Вікно Відновлення". Усе про відновлення постраждалих регіонів України дізнавайтеся на єдиній платформі recovery.win.

Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків, а також YouTube Андрія