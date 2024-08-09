Адміністраторка української Вікіпедії здобула міжнародну нагороду Wikimedian of the Year 2024.

Про це повідомила у Фейсбук ГО "Вікімедіа Україна".

Віра Моторко здобула престижну серед онлайн-енциклопедистів нагороду в номінації Functionary of the Year.

“Я просто редагую Вікіпедію, просто намагаюся робити її кращою, як умію, бо українська мова варта того, щоб нею існувала велика енциклопедія. Це моє хобі, не гірше й не краще за інші”, — сказала Моторко.

Головну нагороду цьогоріч забрала адміністраторка англійської Вікіпедії Анна Кловер із Канади.

"Вікімедієць року" (Wikimedian of the Year) — щорічна нагорода, яку засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз вручає членам і членкиням спільноти Вікіпедії та інших вікімедійних проєктів для відзначення їхнього внеску у розвиток вільних знань.

Functionary of the Year — одна з номінацій нагороди. З 2024 року її вручають волонтерам, які також виконують роль адміністраторів та цим підтримують роботу як проєкту, так і окремих вікіпроєктів.

Фото: ГО "Вікімедіа Україна"/Ірина Бойко