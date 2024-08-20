З фронту – у підприємництво: Історія ветерана, який відкрив мережу “мопсоматів” у Львові

Успішний адвокат, який після війни поринув у підприємництво — так можна описати історію Назара Олексюка зі Львова. Чоловік усе життя пропрацював юристом, якийсь час був слідчим, адвокатом. Але повномасштабне вторгнення все змінило.

Назар пішов добровольцем на фронт, а після повернення займався підприємництвом і відкрив у Львові мережу “мопсоматів” – вендингових автоматів з продажу корму для тварин.

Розповідаємо історію успішної адаптації ветерана.

Про початок повномасштабної війни

Назар Олексюк

Першою підприємницькою діяльністю у родині Олексюків зайнялася дружина Назара. У 2021 році вона відкрила зоомагазин і назвала його “Шалені мопси” . Назар лише трохи допомагав, увесь основний час присвячував адвокатурі. Продовжувала розвивати сімейну справу дружина Назара і тоді, коли чоловік став військовослужбовцем.



“Коли почалося повномасштабне вторгнення, я пішов добровольцем до військкомату і мене мобілізували. Після короткочасного навчання на Яворівському полігоні я потрапив у новостворену 115-ту окрему механізовану бригаду”, – розповідає Назар.

З цього моменту і розпочалася нова сторінка у житті чоловіка. Назар проходив службу у підрозділах розвідки. Згадує, що тварини його супроводжували постійно на фронті:

“У перших числах квітня 2022-го року ми вирушили на виконання завдань на участь у бойових діях у місті Сєвєродонецьк Луганської області. Наша бригада на той момент прийняла зону оборони.

Коли йшов обстріл, до нас одразу всі собаки прибігали. Люди виїжджали, евакуйовувались, а собак лишали, ми їх прихищали. А оскільки всі знали, що я був частково дотичний до теми тварин, мені доручали витягати кліщі чи ще щось подібне робити”.

Така ж ситуація була в Лисичанську та в інших містах, де доводилося нести службу. Залишені та налякані тварини справляли гнітюче враження на чоловіка.



“Це мені дуже сильно запам'яталося, тому що собака переносить контузію і ці всі звуки набагато важче, ніж людина. Це важко уявити тому, хто ніколи такого не бачив”, – каже Назар.

Про повернення з фронту і початок бізнесу

У березні 2023 року Назар Олексюк звільнився зі збройних сил за станом здоров’я. Повернувся додому і вирішив щось кардинально змінити у своєму житті:



“Я зрозумів, що адвокатура зараз не так потрібна, як раніше. Обстановка й економічна ситуація не ті. Я не хотів у це повертатися, бо ця робота пов’язана із емоціями, переживаннями. Вирішив займатися чимось більш гуманним, тому захотів розширити справу моєї дружини”.



Тоді ж Назар зареєструвався як ФОП, а ще не без перипетій отримав статус учасника бойових дій. Вже тоді чоловік знав, що для ветеранів, які прагнуть зайнятися бізнесом, існує підтримка від держави, тож почав шукати свій шанс. Назар вже мав уявлення, у якому напрямку слід рухатися, тому вирішив розширювати сімейну справу і відкрити ще один зоомагазин.

Але цього підприємницькій родині було замало. Олексюки хотіли придумати щось таке, щоб кардинально відрізняло б їх від інших. І ось отут у нагоді став закордонний досвід:



“Якийсь час я жив у Вільнюсі і бачив, що там йде така тенденція до автоматизації, тобто послуги, сервіс, торгівля роблять більш доступними до споживача і з меншою витратою людського ресурсу. І в мене виникла ідея зробити такий апарат, який буде продавати товари для тварин.

Були різні ідеї, думки, в результаті прийняв рішення зробити це на основі класичного снекового апарату, який продає різні батончики, печиво, водичку”.

Про грант від держави

На старт бізнес-проєкту Назара були потрібні кошти. Ускладнювало задачу й те, що ніхто не брався виготовити такий специфічний вендінговий апарат. Назар згадує: довго йому ніхто не міг допомогти із цим питанням. Аж одного разу він побачив, що Львівська міська рада надає гранти на ветеранський бізнес. Каже, що той грант можна порівняти із ваучером на відшкодування витрат на ветеранську справу.

До дедлайну подачі заявки залишалося три дні. Назар швиденько оформив бізнес-план і відправив свою ідею на розгляд:

“Мою заявку на грант задовольнили. Я знайшов “беушний” вендінговий апарат. Мені його привезли з Європи і адаптували саме до мого типу товарів”.

Про "мопсомати"

Перший "мопсомат" Назар встановив на території одного з ЖК, домовившись з ОСББ. Він обладнаний пристроєм безконтактної оплати. Також дистанційно підприємець відстежує, коли закінчується товар.

“Цей апарат стоїть біля водомата і поштомата. У “Нової пошти” – поштомати, воду продає водомат, а в нас є “Шалені мопси”, тому в нас мопсомат”.

У “мопсоматі” – 36 товарних позицій: вологі і сухі корми для котів і собак, ласощі, пакетики для прибирання фекалій.



“Головна ідея мопсомату – не в тому, що він такий один, а в тому, що він працює цілодобово. Він стоїть під дверима під'їзду, і люди можуть в режимі 24/ 7 вийти і щось купити”, – каже чоловіе.

Цьогоріч Назар подав свою ідею на ще один конкурс грантів, тепер вже від ветеранського фонду. І знову виграв. Виділені кошти пішли на виготовлення трьох нових мопсоматів, вже технологічних і сучасних.

“Ці апарати будуть виготовлятися в Україні — підприємство, розташоване в Київській області, єдине в Україні, яке роблять подібні речі. Ми вирішили з ними співпрацювати, бо це підтримка вітчизняного виробника”, – каже Назар.

Про мопсомати вже дізналося чимало собачників у Львові. Назар каже, що обирає місця, де панує “френдлі” атмосфера для хвостатих, або де є поруч відповідна інфраструктура. Також додає: для встановлення мопсоматів обирають здебільшого спальні районі, де живе багато людей, а ще хоча б частково закриті ЖК, щоб уберегти себе від вандалізму.

До речі, мопсоматами ці апарати стали не просто так. Хоча в родині Олексюків ймнемає мопсів:

“В нас взагалі-то – не мопси, а йорки, але такі трошки крупненькі, любителі поїсти. Про свого Оскара я колись жартував: “Оскар, ти так роз'ївся, що ти не йорк, а мопс, вже шалений мопс” — отак вийшли мопси в нашій назві”.

Про допомогу ветеранам

Попри труднощі підприємництва, Назар не шкодує, що кардинально змінив напрямок роботи і відмовився від професії за фахом. Каже: після служби на фронті ніяких труднощів вже не боїться:

“Страхів уже немає і не може бути після того, де я був. Але якби не було допомоги від держави, то цього всього не було б. За це дуже велика вдячність. Хочеться розказати про цю можливість іншим ветеранам, або хлопцям, які ще не повернулися з фронту”.

Попереду у Назара – розширення власного бізнесу. А своїм побратимам він радить шукати будь-які можливості для старту своєї справи:

“Варто стежити за всіма ветеранськими ініціативами, не соромитися, добре все обмірковувати і не боятися. Тоді все вийде!”.

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