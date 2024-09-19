Український бренд KSENIASCHNAIDER здобув міжнародну нагороду PETA Vegan Fashion Award за веганські джинси

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Ірина Маймур
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Український бренд KSENIASCHNAIDER здобув міжнародну нагороду PETA Vegan Fashion Award 2024 за веганські джинси “Чубакка”.

Про це йдеться на інстаграм-сторінці бренду.

Chewbacca Jeans виготовляються вручну на виробництві KSENIASCHNAIDER у Києві з використанням залишків тканини. Ксенія та Антон Шнайдери представили їх у серпні 2022 року.

“Зі своїм джинсовим хутром Ксенія Шнайдер показує, що стійка та веганська мода можлива завжди. Ми сподіваємося, що й інші бренди наслідуватимуть цей приклад, створюючи колекції виключно з рослинних матеріалів без використання компонентів тваринного походження”, — прокоментував Гаральд Ульманн, співзасновник і голова PETA Germany.

Щорічна нагорода від організації PETA відзначає бренди, які використовують етичні, веганські матеріали та демонструють сталий підхід до виробництва.

Фото: пресслужба KSENIASCHNAIDER

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Опубліковано: 19 вересня 2024
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