Український бренд KSENIASCHNAIDER здобув міжнародну нагороду PETA Vegan Fashion Award за веганські джинси

Український бренд KSENIASCHNAIDER здобув міжнародну нагороду PETA Vegan Fashion Award 2024 за веганські джинси “Чубакка”.

Про це йдеться на інстаграм-сторінці бренду.

Chewbacca Jeans виготовляються вручну на виробництві KSENIASCHNAIDER у Києві з використанням залишків тканини. Ксенія та Антон Шнайдери представили їх у серпні 2022 року.

“Зі своїм джинсовим хутром Ксенія Шнайдер показує, що стійка та веганська мода можлива завжди. Ми сподіваємося, що й інші бренди наслідуватимуть цей приклад, створюючи колекції виключно з рослинних матеріалів без використання компонентів тваринного походження”, — прокоментував Гаральд Ульманн, співзасновник і голова PETA Germany.

Щорічна нагорода від організації PETA відзначає бренди, які використовують етичні, веганські матеріали та демонструють сталий підхід до виробництва.

Фото: пресслужба KSENIASCHNAIDER