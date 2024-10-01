Документальний фільм про Джамалу переміг на кінофестивалі у Каннах.

Про це співачка повідомила у своїх соцмережах.

Стрічка має назву "Jamala. Songs of Freedom" і присвячена історії української боротьби за свободу. Вона здобула перемогу на кінофестивалі Cannes Corporate Media & TV Awards.

Фільм отримав нагороду "Золотий дельфін" у категорії "Human Concerns and Social Issues" серед майже 800 заявок із 46 країн.

"Цей фільм — про кожного з нас, про три роки втрат, болю та боротьби, які українці переживають з початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас це історія про нашу відчайдушну боротьбу за свободу", — підкреслила співачка.

Фото: Джамала