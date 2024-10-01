Документальний фільм про Джамалу переміг на кінофестивалі у Каннах

92
Ірина Маймур
share share

Документальний фільм про Джамалу переміг на кінофестивалі у Каннах.

Про це співачка повідомила у своїх соцмережах.

Стрічка має назву "Jamala. Songs of Freedom" і присвячена історії української боротьби за свободу. Вона здобула перемогу на кінофестивалі Cannes Corporate Media & TV Awards.

Фільм отримав нагороду "Золотий дельфін" у категорії "Human Concerns and Social Issues" серед майже 800 заявок із 46 країн.

"Цей фільм — про кожного з нас, про три роки втрат, болю та боротьби, які українці переживають з початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас це історія про нашу відчайдушну боротьбу за свободу", — підкреслила співачка.

Фото: Джамала

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 01 жовтня 2024
share share
У Луцьку представили найбільшу картину в Україні: вона має площу 2000 квадратних метрів У Луцьку представили найбільшу картину в Україні: вона має площу 2000 квадратних метрів У Києві втретє не вдалося продати на аукціоні хмарочос-недобуд Sky Towers У Києві втретє не вдалося продати на аукціоні хмарочос-недобуд Sky Towers Замарстинівський парк у Львові стане місцем для реабілітації воїнів: що там буде Замарстинівський парк у Львові стане місцем для реабілітації воїнів: що там буде "Нова пошта" підвищила ціни на доставку: скільки коштуватиме відправлення посилки "Нова пошта" підвищила ціни на доставку: скільки коштуватиме відправлення посилки
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.