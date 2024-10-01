Документальний фільм про Джамалу переміг на кінофестивалі у Каннах
Документальний фільм про Джамалу переміг на кінофестивалі у Каннах.
Про це співачка повідомила у своїх соцмережах.
Стрічка має назву "Jamala. Songs of Freedom" і присвячена історії української боротьби за свободу. Вона здобула перемогу на кінофестивалі Cannes Corporate Media & TV Awards.
Фільм отримав нагороду "Золотий дельфін" у категорії "Human Concerns and Social Issues" серед майже 800 заявок із 46 країн.
"Цей фільм — про кожного з нас, про три роки втрат, болю та боротьби, які українці переживають з початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас це історія про нашу відчайдушну боротьбу за свободу", — підкреслила співачка.
Фото: Джамала
Опубліковано: 01 жовтня 2024
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