Капелюхи українського дизайнера Руслана Багінського виставили як музейні експонати у Луврі.

Їх експонують в межах виставки Musée des arts Décoratif. На ній презентують аксесуари від переможців французької фешн-премії ANDAM, лауреатом якої 2023 року став і Руслан Багінський.

На виставці представлені три моделі українського дизайнера: кепка Baker Boy Cap, ковбойський капелюх Cowboy Hat та Faux-Fur Hat.

Після виставки ці витвори українського дизайнера перенесуть до національного архіву сучасної моди Франції, що підкреслює їхнє значення у світовій культурі.

“Тепер новий витвір української ручної роби став частиною світової історії. Бо культура має значення. Дякую”, — так прокоментували подію у Луврі.

Ruslan Baginskiy вперше представив свій формат кепки Baker Boy ще сім років тому, і з того часу бренд здобув міжнародне визнання. Раніше Baker Boy Cap з'явився на персонажках “Емілі в Парижі”. Капелюх цієї форми також носили Сабріна Карпентер, Бейонсе та Майлі Сайрус.

“Зважаючи на успіх, спогади, людей і незліченну кількість фотографій, я можу з упевненістю сказати, що це більше, ніж мить – це ціла епоха. Ласкаво просимо в еру Baker Boy”, – коментував дизайнер.

Фото: Ruslan Baginskiy