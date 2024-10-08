Українську організацію, що відновлює зруйновані дахи, номінували на архітектурну премію Королівської академії Лондона

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Ірина Маймур
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Українську організацію “Лівий берег”, що відновлює зруйновані дахи, номінували на архітектурну премію Королівської академії Лондона.

Про це повідомляє видання Don't Take Fake.

Премія Дорфмана відзначає архітекторів та колективи, які переосмислюють архітектуру, зважаючи на географічні та соціально-політичні виклики.

Організація “Лівий берег” базується в Києві, проте розпочала свою діяльність на лівому березі Дніпра. З початку повномасштабного вторгнення вона відновила понад 380 дахів у Київській, Чернігівській та Харківській областях, допомагаючи громадам відновити нормальне життя. Основним матеріалом для робіт є гофрований метал, що забезпечує міцність та швидкість встановлення.

За словами представників організації, вони прагнуть не лише відновити зруйновані будівлі, але й дати надію людям, які там проживають.

Разом із “Лівим берегом” на премію претендують німецька архітектурна студія bplus.xyz, марокканська архітекторка Саліма Наджі та студія TEN з Цюриха та Белграда.

Фіналісти представлять свої проєкти журі 31 жовтня. Переможець отримає десять фунтів стерлінгів.

Фото: “Лівий берег”

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Опубліковано: 08 жовтня 2024
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