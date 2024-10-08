Французький журналіст проїхав на велосипеді зі Львова до Брюсселя, аби зібрати гроші для ЗСУ
Французький журналіст Себастьян Гобер їхав велосипедом зі Львова до Брюсселя, аби зібрати гроші для французького волонтера Джонатана та його підрозділу, який воює за Україну.
Про це Себастьян Гобер розповів у своїх соціальних мережах.
Він був у дорозі 25 днів, включаючи два тривалі перебування в Щецині та Берліні, побував у 5 країнах та проїхав понал 2163 кілометри. За це час він зібрав 315,052 гривень (майже 7 тисяч доларів) від 170 донорів для волонтера Джонатана та його команди.
Фото: Себастьян Гобер
Опубліковано: 08 жовтня 2024
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