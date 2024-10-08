Французький журналіст проїхав на велосипеді зі Львова до Брюсселя, аби зібрати гроші для ЗСУ

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Валерія Гуржий
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Французький журналіст Себастьян Гобер їхав велосипедом зі Львова до Брюсселя, аби зібрати гроші для французького волонтера Джонатана та його підрозділу, який воює за Україну.

Про це Себастьян Гобер розповів у своїх соціальних мережах.

Він був у дорозі 25 днів, включаючи два тривалі перебування в Щецині та Берліні, побував у 5 країнах та проїхав понал 2163 кілометри. За це час він зібрав 315,052 гривень (майже 7 тисяч доларів) від 170 донорів для волонтера Джонатана та його команди.

Фото: Себастьян Гобер

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Опубліковано: 08 жовтня 2024
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